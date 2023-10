Lula faz 78 anos; entenda a polêmica sobre a data de nascimento do presidente

Neste mesmo dia, há 78 anos, nascia o 35º (e também 39º) presidente da República! Embora o dia 6 de outubro esteja registrado nos documentos oficiais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como data de nascimento, seu aniversário de fato é nesta sexta-feira dia 27 de outubro. Todos os anos surgem dúvidas nas redes quanto à data correta para o petista soprar as velhinhas.

Lula é de Caetés (PE), na época distrito do município de Garanhuns, mas hoje é um município emancipado politicamente, a cerca de 230 quilômetros do Recife. Nascido em 27 de outubro de 1945, ele teve sua certidão de nascimento registrada anos mais tarde com uma data de aniversário diferente, 6 de outubro. Esta divergência ocorreu devido às dificuldades socioeconômicas da família.

O presidente foi o sétimo filho de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo, carinhosamente conhecida como "Dona Lindu", um casal de lavradores iletrados que vivenciaram a fome e a miséria na zona mais pobre de Pernambuco. No interior pernambucano, a inexistência de cartórios para registros de nascimento exigia o deslocamento para grandes cidades, com alto custo de viagem. Por isso, o acesso à plena cidadania era ainda mais complicado.

Com apenas sete anos, Lula partiu com sua mãe e irmãos ao estado de São Paulo em um "pau de arara", transporte de pessoas na carroceria de um caminhão, onde são colocados tábuas de madeira como assento e lona para servir de cobertura. Em agosto, ele reconheceu a tradição como um patrimônio cultural e imaterial do Brasil.

Segundo o irmão mais velho de Lula, Frei Chico, enquanto a família não tinha o documento oficial, era utilizado o batistério, um documento do batismo católico que comprovasse a data de nascimento e local. O batistério foi utilizado na viagem de 13 dias de Pernambuco para Vicente Carvalho, distrito de Guarujá, no litoral de São Paulo. De acordo com Frei Chico, Dona Lindu só conseguiu seu documento de identidade original em razão da viagem, pouco antes da partida.

"Um dia minha mãe foi ao cartório em Santos registrar os filhos. Levou anotado todos as datas e os nomes. Mas acredito que ficou intimidada pela atitude da escrivã, que sugeriu mudar o nome da minha irmã, ali, na hora de Sebastiana para a Ruth, seu próprio nome em sua 'homenagem', e ela acabou se atrapalhando com tantas datas", relata ele, ao revelar o motivo da troca das datas de aniversário de Lula.

Ele conta que Dona Lindu manteve o hábito de parabenizar o filho no dia 27 de outubro, ainda que o registro da certidão de nascimento tenha 6 de outubro como data de seu aniversário. "Lula sempre considerou seu aniversário o dia original, 27, e depois de adulto passou a comemorar com os filhos na data correta".