Lula lamenta assassinato de aluna em escola de São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como uma "tragédia" o assassinato de uma aluna de 17 anos durante um ataque a tiros em uma escola na populosa zona leste de São Paulo, onde outras três pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira (23).

"Recebi com muita tristeza a notícia do ataque na Escola Estadual Sapopemba.

Meus sentimentos aos familiares da jovem assassinada e dos estudantes feridos", escreveu o mandatário nas redes sociais.

Segundo Lula, "não podemos normalizar armas acessíveis para os jovens na nossa sociedade e tragédias como essa".

Hoje, um aluno de 16 anos começou a efetuar disparos por volta das 7h30 (horário local) dentro de uma sala do colégio até que foi detido e levado para uma delegacia, informou a Secretária de Segurança paulista.

O agressor teria usado o arma do pai para atirar na cabeça da aluaa que morreu pouco depois em um hospital de Sapopemba. Outras duas alunas foram feridas pelo atirador e um aluno se machucou ao fugir do lugar do ataque.

O criminoso teria contado com a cumplicidade de uma outra pessoa que está sendo procurada pela polícia. Segundo uma estudante, o atirador teria sido vítima de bullying e homofobia por parte de colegas da escola e teria anunciado o ataque nas redes sociais.

Um helicóptero da PM e viaturas foram enviadas até a escola na rua Senador Nilo Coelho, onde houve muita correria e gritaria por parte dos alunos.

Os ataques têm aumentado nas escolas brasileiras nos últimos meses. Em março, uma professora de 71 anos foi assassinada a facadas e outras quatro pessoas ficaram feridas em um atentado contra uma escola no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. (com Ansa)