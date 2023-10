Ministros de Lula e políticos de esquerda comemoram resultado do 1º turno das eleições na Argentina

O resultado surpreendente no primeiro turno das eleições presidenciais da Argentina, com o governista Sérgio Massa à frente do ultradireitista Javier Milei, foi motivo de comemoração para os ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e também aos políticos brasileiros do campo progressista.

Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados

Lula foi essencial na definição do resultado do primeiro turno das eleições argentinas. Massa ultrapassou Milei, candidato que é a cara do bolsonarismo e despencou no resultado.



Parabéns, @SergioMassa e que venha a vitória no segundo turno! pic.twitter.com/90anvQX8gZ — Zeca Dirceu (@zeca_dirceu) October 23, 2023

Pastor Henrique Vieira, deputado federal

Vitória importante na Argentina. Sergio Massa vence o primeiro turno e da um passo importante para barrar a extrema-direita de lá. Os derrotados já estão acusando fraude nas eleições. A boa e velha tática fascista de descredibilizar a democracia. Daqui a duas semanas estarei em… — Pastor Henrique Vieira (@pastorhenriquev) October 23, 2023

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais



Parabéns @SergioMassa pela liderança no primeiro turno ! Na torcida para que aqueles que desprezam a vida e a democracia sejam derrotados, Presidente @alferdez https://t.co/chJPRpmvjp — Alexandre Padilha (@padilhando) October 23, 2023

Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social

???????? Uma forte resposta do povo Argentino nas urnas hoje. Parabenizo o primeiro colocado na eleição desse domingo, @SergioMassa. Viva a democracia! #ArgentinaVota pic.twitter.com/8PKnuIfcIZ — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) October 23, 2023

Luciana Santos, ministra de Ciência e Tecnologia

Boas notícias nos chegam da Argentina. Haverá 2? turno nas eleições presidenciais. Daqui, vibramos com a decisão deste país irmão de seguir lutando por democracia, desenvolvimento soberano com justiça social e na busca por equidade e pela superação das desigualdades sociais.

— Luciana Santos (@lucianasantos) October 23, 2023

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura familiar