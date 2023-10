Presidente da EBC pede demissão após repostar mensagem que chama apoiadores de Israel de 'idiotas'

O jornalista Hélio Doyle informou, nesta quarta-feira (18), que deixou a Presidência da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Em nota encaminhada aos funcionários, ele afirmou ter pedido o desligamento ao ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e agradeceu ao presidente Lula (PT).

O contexto é o seguinte: mais cedo, ele republicou, em seu perfil no X, uma frase do ilustrador Carlos Latuff que dizia: "Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante". Posteriormente, Doyle apagou o post. Porém, o jornalista confessou ter sido alertado por Pimenta que a "referida postagem e sua repercussão na imprensa criaram constrangimentos ao governo".

"O ministro Paulo Pimenta me manifestou hoje seu descontentamento por eu ter repostado, no X , postagem de terceiro acerca do conflito no Oriente Médio. Disse-me que a referida repostagem e sua repercussão na imprensa criaram constrangimentos ao governo, que mantém posição de neutralidade no conflito, em busca da paz e da proteção aos cidadãos brasileiro. Diante disso, pedi desculpas e comuniquei que deixo a presidência da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), agradecendo ao ministro Pimenta e ao presidente Lula pela confiança em mim depositada por todos esses meses", justificou.

Doyle vinha se manifestando publicamente em favor do povo palestino com frequência. No domingo (15), ele retuitou outra mensagem que dizia: “Imagina bombardear todo o Rio de Janeiro para punir milicianos e traficantes. É o que Israel está fazendo com a Palestina”.

Antes de sua saída, ele afirmou que, apesar de sua posição sobre o conflito entre Israel e Gaza, a linha jornalística da EBC seguiria sendo imparcial. O então presidente da EBC também manifestou apoio à posição de neutralidade adotada pelo governo federal sobre a guerra. Em reuniões internas com o time, solicitou que todo o conteúdo da emissora escutasse os dois lados.

Nas últimas semanas, Doyle vinha sendo pressionado por Pimenta para demitir o jornalista Luiz Carlos Braga, que negou a existência da ditadura militar, elogiou o ex-presidente Jair Bolsonaro e criticou o presidente Lula.

Parte do governo desde o período de transição, Hélio Doyle foi nomeado diretor-presidente da EBC em 14 de fevereiro. Ele assumiu o cargo após a gestão de transição da jornalista Kariane Costa, representante dos empregados no Conselho de Administração da empresa.