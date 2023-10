Lula parabeniza Noboa por eleição no Equador e fala em aprofundar relações com o país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou, nesta segunda-feira (16), o futuro presidente equatoriano, o liberal de centro-direita Daniel Noboa, pela vitória no pleito presidencial deste domingo (15).

Na rede social X/Twitter, o mandatário brasileiro destacou a “disposição em seguir trabalhando pelo bem-estar” dos dois países e prometeu aprofundar relações com o jovem empresário, de 35 anos.

"Meus parabéns para @DanielNoboaOk pela vitória nas eleições presidenciais do Equador. Meus desejos de saúde e sucesso no seu futuro mandato. Expresso minha disposição de seguir trabalhando pelo bem-estar dos nossos povos, tradicionalmente amigos, de aprofundar as relações bilaterais e de atuar pelo desenvolvimento da América do Sul", escreveu o petista.

Noboa, filho de um dos maiores bilionários do Equador, venceu a advogada Luisa González - candidata de esquerda alinhada ao ex-presidente Rafael Correa - apoiado pela direita no país. Com 52,3% contra 47,7% no segundo turno, o candidato da coalizão Ação Democrática Nacional reverteu a desvantagem do primeiro turno e venceu de virada.

Noboa assume o Equador em dezembro, com data ainda indefinida, em um cenário atípico após o ainda presidente, Guillermo Lasso, dissolver a Assembleia Nacional e ter convocado eleições antecipadas em meio ao seu processo de impeachment por corrupção.

Com a recente crise política no país, Daniel Noboa terá ainda menos tempo para se provar frente ao cargo com um mandato que durará apenas até maio de 2025.