Janja reforça pedido por corredor humanitário para pessoas deixarem Faixa de Gaza

Gabriel Hirabahasi - A primeira-dama, Janja da Silva, reforçou o pedido para que seja estabelecido um corredor humanitário seguro para as pessoas que quiserem deixar a Faixa de Gaza, em meio ao conflito entre Israel e o grupo Hamas. O governo brasileiro tem defendido a criação de um corredor humanitário para que as pessoas possam deixar a Faixa de Gaza em segurança. O assunto está sendo debatido na reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Em publicação nas redes sociais, Janja disse que essa situação "afeta desproporcionalmente as mulheres e crianças" que "precisam urgentemente ter acesso a um corredor humanitário seguro, caso queiram deixar a região". "E também para entrada de materiais médicos e suprimentos emergenciais que são essenciais, assim como o reestabelecimento da água e energia nos hospitais e locais de atendimento a feridos", completou Janja.

"Sigo em solidariedade com todas as pessoas que se encontram com medo e em risco, e rezo para que possamos como humanidade agir para proteger os mais fracos e vulneráveis", finalizou Janja.

O Brasil enviou aeronaves para retirar brasileiros da região. O terceiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) empregado na "Operação Voltando em Paz", de repatriação de brasileiros em Israel, pousou nesta sexta-feira, 13, no Brasil. Até o momento, foram resgatados e já estão em solo nacional 494 brasileiros. A quarta aeronave da FAB trará de volta mais de 200 brasileiros, com previsão de chegada neste sábado, 14.

Já a sexta aeronave da missão, que foi cedida pela presidência da República, pousou em Roma, na Itália, nesta manhã. O país tem servido como escala na operação. No momento, a aeronave aguarda autorização para pousar no Egito e repatriar cerca de 20 brasileiros que estão na Faixa de Gaza.