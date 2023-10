Lula telefona para presidente de Israel e agradece a repatriação de brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para seu homólogo israelense, Isaac Herzog, para agradecer pelo apoio na repatriação de brasileiros e discutir a criação de um corredor que permita a saída de civis da Faixa de Gaza.



"Conversei por telefone com o presidente de Israel. Agradeci o apoio para a operação de retirada dos brasileiros que desejam retornar ao nosso país.



Reafirmei a condenação brasileira aos ataques terroristas e nossa solidariedade com os familiares das vítimas", escreveu o petista nas redes sociais.



No entanto, Lula fez um apelo para que "não falte água, luz e remédios em hospitais" em Gaza. "Não é possível que os inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que querem a guerra.



Transmiti meu apelo por um corredor humanitário para que as pessoas que queiram sair da Faixa de Gaza pelo Egito tenham segurança. E que o Brasil está à disposição para tentar encontrar um caminho para a paz", ressaltou o presidente.



O terceiro avião com repatriados - um KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB) com 69 pessoas que estavam em Israel - pousou hoje (13) em Recife (PE), no âmbito da operação "Voltando em Paz".

Já a criação de corredores humanitários deve ser um dos temas da reunião do Conselho de Segurança da ONU prevista para hoje, em Nova York, sob a presidência de Brasil.

Vaticano se oferece como mediador por reféns e civis em Gaza

O Vaticano disse nesta sexta-feira (13) que está pronto para mediar negociações em favor da libertação dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza e pela proteção de civis palestinos.

Em declarações para a imprensa da Santa Sé, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, disse que essas duas questões "estão no centro das preocupações de todos nós, do Papa e de toda a comunidade internacional".

Von der Leyen e Metsola visitarão Israel

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a líder do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, visitarão Israel nesta sexta (13) para expressar solidariedade às vítimas dos ataques terroristas do Hamas e encontrar-se com a liderança israelense, anunciou o Poder Executivo em nota. (com Ansa)