'Devastada', Sâmia sugere que irmão foi executado e cobra 'investigação' e 'prisão' dos assassinos

A deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) e o marido, o deputado Glauber Braga (Psol-RJ), cobraram a 'elucidação imediata' sobre os assassinatos dos três médicos, incluindo o ortopedista Diego Ralf Bomfim, irmão da parlamentar, na madrugada desta quinta-feira (5), em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), correligionária de Sâmia e Glauber, foi delegada pelo casal para comentar o caso 'estarrecedor', como declara. Em nota publicada na manhã desta quinta, Melchionna escreveu que, "pelas imagens divulgadas pela imprensa, tudo indica que se trata de uma execução".

A tese já havia sido levantada pelo governador do Rio, Claudio Castro (PL), e pode ser comprovada tanto pelas imagens das câmeras de segurança quanto pelo testemunho de uma pessoa que estava no local no momento do crime.

Além disso, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou à Polícia Federal que acompanhe as investigações, uma vez que, segundo Dino, existe uma hipotética relação do crime com a atuação parlamentar.

"Pelas imagens divulgadas pela imprensa, tudo indica que se trata de uma execução. Exigimos imediata e profunda investigação para descobrir as motivações do crime, assim como a identificação e prisão dos executores. Já pedimos ao ministro da Justiça, Flávio Dino, o acompanhamento do caso pela Polícia Federal e estamos formalizando a solicitação com o ministério", diz Fernanda, delegada por Sâmia e Glauber - leia a íntegra ao final da reportagem.

Outro ponto que reforça a teoria da execução diz respeito ao boletim de ocorrência que a deputada registrou em agosto do ano passado, devido às repetidas ameaças de mortes dirigidas a ela, seu filho e seu marido. Na ocasião, as ameaças eram semelhantes as direcionadas, na mesma época, à deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, que era vereadora em Belo Horizonte e também incluíam manifestações de teor nazista.

Nos últimos meses, de acordo com membros do PSOL, não houve nenhum registro de ameaças distintas daquelas que os parlamentares da legenda enfrentam regularmente nas redes sociais.

O que se sabe sobre o crime

Além de Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, outros dois médicos foram mortos na emboscada. Uma quarto vítima também foi baleada e encaminhada ao hospital. O irmão de Sâmia chegou a ser levado ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros são Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos. O quarto atingido é Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos. Ele está no Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Os médicos estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, que sedia, a partir desta quinta-feira, o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, nenhum pertence das vítimas foi levado, o que afasta qualquer suspeita sobre um eventual latrocínio (roubo seguido de morte). Os relatos colhidos até aqui pelos investigadores também indicam que os criminosos não teriam falado com os médicos, apenas desceram de um veículo e efetuaram

O crime aconteceu à 00h59 desta madrugada. Três homens aparecem vestidos de preto e armados com pistolas. Eles descem de um carro branco, estacionado do outro lado da rua do quiosque, na Avenida Lúcio Costa, e efetuam ao menos 33 tiros contra as vítimas. Toda ação dura menos de 30 segundos.

A Polícia Militar informou que o atendimento inicial das vítimas foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Em nota, a corporação também afirma ter feito buscas na região, mas que não conseguiu localizar os suspeitos. O policiamento foi reforçado.

Neste momento, a investigação do caso é conduzida pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que já realizou uma perícia no quiosque. Além de acionar a PF, Dino Dino também informou, via redes sociais, que o secretário-executivo do Ministério, Ricardo Cappelli, estará no Rio de Janeiro ainda nesta quinta-feira para tratar do caso com o governador do estado, Cláudio Castro.

Nota para a imprensa

Hoje acordamos com a notícia estarrecedora do assassinato de Diego Ralf Bomfim, irmão da companheira e deputada federal Sâmia Bomfim, e mais dois medicos que estavam com ele, Marcos de Andrade Consato e Perseu Ribeiro Almeida. Nos solidarizamos com todos os familiares de todas as vítimas desse crime bárbaro.

Queremos agradecer todas as mensagens de solidariedade e apoio, que vieram de todos os lugares. Evidentemente, Sâmia está devastada nesse momento terrível de perda e dor, assim como o seu companheiro Glauber Braga, que a acompanha neste momento.

Pelas imagens divulgadas pela imprensa, tudo indica que se trata de uma execução. Exigimos imediata e profunda investigação para descobrir as motivações do crime, assim como a identificação e prisão dos executores.

Já pedimos ao ministro da Justiça, Flávio Dino, o acompanhamento do caso pela Polícia Federal e estamos formalizando a solicitação com o ministério.

Fernanda Melchionna,

delegada por Sâmia Bomfim e Glauber Braga