Gleisi Hoffman passa bem após cirurgia no coração

A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffman, passou por uma cirurgia no coração na manhã deste sábado (30), no Hospital DF Star, em Brasília. De acordo com boletim médico, o procedimento para revascularização do miocárdio transcorreu com sucesso, sem quaisquer intercorrências ou complicações.

Gleise foi internada na última quinta-feira (28) e, após exames, foi detectada uma obstrução coronariana.

De acordo com o DF Star, o procedimento é rotineiramente realizado em casos de doença arterial coronária. A deputada recebeu dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea adequada ao coração.

Após a conclusão da cirurgia, Gleisi Hoffman foi conduzida à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para observação. "A equipe médica responsável permanecerá monitorando o estado de saúde da deputada, que até o presente momento, apresenta sinais vitais estáveis, indicativos de recuperação progressiva", diz o boletim.

O boletim médico é assinado pela cardiologista Ludhmila Hajjar, chefe da equipe médica, pelo cirurgião cardiovascular, Fernando Antibas Atik, e pelo diretor médico do Hospital DF Star, Allisson Barcelos Borges. (com Agência Brasil)