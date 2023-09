Brasil promoveu reunião do Mercosul sobre acordo com UE nos EUA

O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, informou nesta quarta-feira (20) que o Brasil promoveu uma reunião com seus pares do Mercosul para tratar sobre as negociações do acordo comercial com a União Europeia.

Ele destacou que o bloco sul-americano, agora presidido pelo Brasil, enviou na semana passada sua primeira reação à proposta apresentada em março pela União Europeia, e disse que rodadas de negociações ocorrem virtualmente toda semana, alternadas com encontros presenciais no Brasil e em Bruxelas.

Segundo ele, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva dedicou parte de sua viagem aos Estados Unidos a avançar nas negociações sobre o acordo.

As declarações foram dadas em uma coletiva de imprensa para fazer um balanço da participação do brasil na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Mauro Vieira informou que Lula recebeu cerca de 60 pedidos de encontros bilaterais, ao menos 50 com chefes de Estado e 10 com organizações internacionais de que o Brasil participa.

"Desde a posse, ele já esteve com chefes de 55 países diferentes, isso em menos de nove meses, quase um terço dos estados-membros da ONU. É um esforço de diplomacia presidencial para tirar o Brasil do isolamento em que se encontrava", afirmou. (com Ansa)