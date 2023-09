Coaf aponta suspeita de lavagem de dinheiro em movimentações de Carla Zambelli

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) detectou suspeita de lavagem de dinheiro em movimentações financeiras da deputada Carla Zambelli (PL-SP).



O documento foi enviado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os atos de 8 de janeiro em Brasília. A análise aponta que a suposta lavagem de dinheiro se deu por meio da conta pessoal da deputada na plataforma PayPal, sistema de pagamentos on-line.



Segundo noticiado pelo portal Metrópoles, as transferências para Zambelli foram feitas via PayPal por apoiadores do movimento Nas Ruas, fundado pela deputada durante os protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. De acordo com o documento, há suspeita de que as quantias doadas tenham sido usadas para lavagem de dinheiro.

O órgão aponta que as movimentações suspeitas ocorreram entre fevereiro de 2017 e julho de 2019, período que compreende o lançamento da candidatura de Zambelli a deputada federal nas eleições de 2018.



O relatório do Coaf se soma a outras acusações às quais Zambelli responde. Atualmente, ela é ré no Supremo Tribunal Federal (STF) por ter perseguido e ameaçado com uma arma um homem em São Paulo (SP) durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Ela também é investigada pela Polícia Federal (PF) por supostamente intermediar um encontro entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o hacker Walter Delgatti Neto, no qual foram tratados a possibilidade de grampear o ministro do STF Alexandre de Moraes e promover uma operação fake nas urnas para simular a impressão de um voto falso. (com Sputnik Brasil)