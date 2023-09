Bolsonaro fará duas cirurgias no sistema digestivo na semana que vem

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser internado na próxima segunda-feira (11) para realizar duas cirurgias na região intestinal, onde levou uma facada durante um ato de campanha em setembro de 2018.

Os procedimentos têm como objetivo corrigir uma hérnia de hiato (espécie de protuberância no estômago) e tratar de alças intestinais, e ambos serão conduzidos pelo cirurgião pessoal de Bolsonaro, Antonio Macedo, no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, segundo o portal Metrópoles.

Auxiliares de Bolsonaro informaram que, caso os procedimentos corram bem, ele deve fazer uma terceira cirurgia para corrigir um desvio do septo, mas ainda não há data fixada.

O ex-presidente de extrema direita já fez uma série de exames preparatórios para as cirurgias na semana retrasada no Vila Nova Star. (com Ansa)