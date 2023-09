'Acusações a Bolsonaro não existem', diz o contraditório advogado de Mauro Cid

Cezar Bitencourt, advogado de Mauro Cid, afirmou que seu cliente não acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro em seus depoimentos prestados à Polícia Federal (PF). A declaração foi dada em áudio enviado à coluna da jornalista Camila Bomfim no g1.

"Estão colocando palavras que não tem no [depoimento do] Cid. Acusações a Bolsonaro que não existem. Esse problema que você falou da compra e da recompra das joias. O Cid assumiu tudo. Não colocou Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação de corrupção, envolvimento de Bolsonaro, envolvimento ou suspeita de Bolsonaro. A defesa não está colocando o Cid contra Bolsonaro."



A afirmação de Bitencourt vai de encontro a declarações anteriores dadas por ele próprio. Em agosto, Bitencourt afirmou que Cid cumpria ordens e sugeriu que o dinheiro da venda ilegal de joias foi para Bolsonaro ou para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.



Os depoimentos de Mauro Cid são pontos de tensão para o entorno de Bolsonaro. Cid já falou à PF sobre a venda ilegal de joias e sobre o suposto encontro da deputada Carla Zambelli (PL-SP) e de Bolsonaro com o hacker Walter Delgatti Neto. Os depoimentos de Cid já somam quase 24 horas, e o conteúdo é mantido em sigilo pela PF.



A PF vem negociando um acordo de delação premiada com o ex-ajudante de ordens. Porém, para que seja efetivado o acordo, é necessária uma confissão de Cid, e os agentes precisam confirmar que as informações prestadas podem ser comprovadas. (com Sputnik Brasil)