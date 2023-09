Embasados em parecer da PGR, Bolsonaro e Michelle se calam na PF; ministro cita 'medo total'

Intimados pela Polícia Federal para prestar depoimento sobre o escândalo das joias, nesta quinta-feira (31), em oitivas simultâneas, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro optaram pelo silêncio diante dos agentes.

A defesa do casal se baseou em um parecer da ex-vice-procuradora-Geral da República, Lindôra Maria de Araújo, que defende que não seria razoável o caso estar sob responsabilidade do Supremo Tribunal Federal (STF), pois, na época dos supostos delitos, "nenhum dos investigados ocupava cargo com foro por prerrogativa de função". O pedido da PGR não foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo.

Por meio de seus advogados, que trabalham de forma unificada, Bolsonaro e Michelle afirmaram que nem a Suprema Corte e nem o ministro Alexandre de Moraes têm competência para julgar o caso e só falarão diante de um "juiz natural competente". Os advogados alegam que Bolsonaro "já prestou depoimento formal perante as autoridades competentes", em abril, em outro inquérito policial, que tramita na 6ª Vara Criminal Federal de Guarulhos (SP).

“Considerando o respeito às garantias processuais, a observância ao princípio do juiz natural, corolário imediato do devido processo legal, os peticionários optam, a partir deste momento, por não prestar depoimento ou fornecer declarações adicionais até que estejam diante de um juiz natural competente", concluiu a defesa de Jair e Michelle.

Com essa mesma justificativa, outros aliados do ex-presidente também ficaram calados diante das autoridades, como o ex-secretário de Comunicação e ex-advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, o militar Marcelo Câmara, assessor especial de Bolsonaro, e o também militar Osmar Crivelatti, assessor de Bolsonaro.

O pedido da PGR não foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao autorizar uma operação da PF no início do mês, Moraes deixou claro que a apuração sobre as joias não termina em si mesma. A conclusão é de quehá um elo entre o escândalo mais recente e outros inquéritos que já tiram o sono de Bolsonaro.



Segundo o ministro, os indícios obtidos pela PF no caso dos presentes evidenciam “a conexão probatória” com investigações em curso no STF, como o Inquérito das Fake News e o Inquérito das Milícias Digitais. Bolsonaro é formalmente investigado no primo primeiro e participante indireto do segundo.

Ao autorizar a operação da PF, Moraes anotou que a PGR solicitou o “declínio da competência”, ou seja, a manutenção do caso na Justiça Federal paulista. Segundo o ministro, o órgão "não se manifestou no mérito". Em 15 de agosto, a pedido da Procuradoria da República em São Paulo, a Justiça Federal paulista enviou ao STF a investigação sobre asjoias.

A estratégia do silêncio repercutiu na Corte e nas redes sociais. Um ministro do Supremo teria classificado como "medo total", segundo apuração da repórter Isabela Camargo, da GloboNews. Nas redes sociais, a frase "Bolsonaro cagão" foi o assunto mais comentado do Twitter. Veja alguns no fim da reportagem.

Cid fala por horas

Por volta das 11h da manhã, todos os intimados já haviam chegado às sedes da PF em Brasília e em São Paulo. Além dos citados, depõem:



Mauro Barbosa Cid: ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Mauro Lourena Cid: pai de Mauro Cid, general da reserva que foi colega de Bolsonaro na Aman

Frederick Wassef: advogado de Bolsonaro

Osmar Crivelatti: assessor de Bolsonaro

A expectativa ao ouvir todos ao mesmo tempo era evitar que os depoentes tivessem acesso antecipado às perguntas e que combinassem as respostas.



Diferentemente do ex-patrão, Mauro Cid (filho), que chegou ainda antes da maioria, por volta das 9h, falou por mais de sete horas. Na última semana, o tenente-coronel já depôs por mais de 10 horas.

Segundo a apuração, a colaboração de Mauro Cid avançou depois dos interrogatórios desta quinta. Ele e o pai foram confrontados e questionados sobre informações extraídas dos celulares do próprio general e de Wassef. Além de outros indícios colhidos na investigação e apresentados especialmente ao ex-ajudante de ordens.



Cid tem colaborado com a PF. Parte das informações passadas por ele aos investigadores deu corpo às perguntas feitas para os outros sete intimados a depor nesta quinta. Há rumores de que ele pode fechar um acordo de delação premiada.



Frederick Wassef

O advogado de Bolsonaro, Frederick Wassef, é o único a depor em São Paulo. Ele deixou o prédio da PF por volta das 15h. Questionado pelo g1 se havia respondido as perguntas, Wassef não quis comentar alegando que a investigação corre em segredo de justiça.

Antes de depor, Wassef falou rapidamente com jornalistas em frente à sede da PF. Ele alegou ser vítima de "fake News" e disse não ter cometido irregularidades no caso das joias. O advogado se esquivou, ainda, de responder perguntas sobre a recompra do relógio Rolex para devolução ao Tribunal de Contas da União (TCU), o que ele confirmou ter feito.

Reação nas redes

O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro decidiram ficar em silêncio em depoimento à PF. Já diz o ditado: quem não deve não teme. Mas, nesse caso, eles temem e muito.

pic.twitter.com/mmdyNMGvmc — Humberto Costa (@senadorhumberto) August 31, 2023

Dizer oq mais?! BOLSONARO COVARDE!! pic.twitter.com/zHJLXm2ugL — Jani valverde?♥?????????Petista e Lulista.?♥?????,. (@JANI_VALVERD) August 31, 2023

Bolsonaro cagão. Foi intimado pra depor e quando chegou lá na PF ficou assim pic.twitter.com/7YUZlGGt9b — Wellington Oliveira (@well_author) August 31, 2023

BOLSONARO CAGÃO

Bolsonaro e Michelle silenciam em depoimentos; Cid e pai respondem à Defesa de Bolsonaro cria 'espetáculo' sobre silêncio à PF, analisa juristahttps://t.co/XC7dDI5q0c

BOLSONARO CAGÃO pic.twitter.com/BdQRDoYmI1 — Marciano Brito ? ?????????????? (@MarcianoBrito13) August 31, 2023 PFhttps://t.co/zQAV6H8Pne pic.twitter.com/8reHjK073t — Marciano Brito ? ?????????????? (@MarcianoBrito13) August 31, 2023

BOLSONARO CAGÃO!

Hombridade é o fator chave! pic.twitter.com/AfzFb0Wup3 — Sol Beatric ????? (@solbeatric) August 31, 2023

Defesa de Bolsonaro cria 'espetáculo' sobre silêncio à PF, analisa juristahttps://t.co/XC7dDI5q0c

BOLSONARO CAGÃO pic.twitter.com/BdQRDoYmI1 — Marciano Brito ? ?????????????? (@MarcianoBrito13) August 31, 2023