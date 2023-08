Advogado de Michelle deixa caso das joias sauditas após desacordos com defesa de Bolsonaro

O advogado Daniel Bialski, que representava Michelle Bolsonaro no escândalo das joias sauditas, deixou a defesa da ex-primeira-dama por "motivos de foro íntimo", conforme apuração da colunista Andréia Sadi, do g1.

De acordo com a reportagem, a justificativa oficial para a saída de Bialski está relacionada à decisão de Michelle de não alocar mais recursos para a contratação de um novo advogado, optando por manter os profissionais que já haviam sido contratados anteriormente. Nos bastidores, no entanto, divergências com advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que defendem uma estratégia diferente para a defesa do ex-chefe do Executivo e de Michelle, foram o motivo para a saída de Bialski.

"Deixarei de patrocinar a defesa [de Michelle Bolsonaro] no Inquérito nº 4.874/DF (Pet.11645), justamente porque os advogados que atualmente representam o ex-Presidente Jair Bolsonaro poderão e a representarão habilmente, daqui por diante neste caso", diz o comunicado.

Enquanto a defesa de Bolsonaro advogava pela unificação da defesa de ambos os envolvidos, a equipe de defesa da ex-primeira-dama era contra essa abordagem.

A defesa de Michelle queria repetir a estratégia usada no caso dos cheques depositados por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, nas contas da ex-primeira-dama. Na época, Bolsonaro praticamente isentou a esposa de qualquer responsabilidade, ao justificar as transferências dizendo que havia emprestado o dinheiro a Queiroz e que os depósitos para Michelle correspondiam à devolução da quantia. O ex-presidente negou haver irregularidades no caso.



Já nesta tarde, Daniel Bialski afirmou que os advogados que atualmente representam Bolsonaro irão assumir "daqui por diante" a defesa de Michelle, segundo nota divulgada à imprensa.

Bialski ficou apenas oito dias como defensor de Michelle. Na segunda-feira passada (14), Michelle Bolsonaro havia confirmado a contratação do advogado criminalista para defendê-la na investigação das joias.