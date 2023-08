Eventual prisão de Bolsonaro rende chuva de memes nas redes sociais

As recentes denúncias contra Jair Bolsonaro (PL) - no âmbito dos inquéritos sobre desvios de presentes para enriquecimento ilícito e incitação aos atos golpistas de 8 de janeiro, corroborada pelas acusações do hacker Walter Delgatti Neto à CPI do Golpe - geraram reação nas redes sociais, costumeiramente tratada como trincheira da extrema-direita brasileira.

O avanço das investigações, que culminou na quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (18), gerou uma expectativa a respeito de uma eventual prisão do ex-capitão.

A possibilidade de cadeia, por sua vez, provocou uma enxurrada de memes nas redes sociais. Confira abaixo a “coletânea”:



Eu consigo ver a alegria da Natuza Nery com a possibilidade de Bolsonaro preso em todas as micro expressões do seu rosto ?? pic.twitter.com/f6SvXsPtBx — Dudu Guimarães (@Dudu) August 18, 2023

Bolsonaro vendeu Rolex pra não saber que horas vai ser preso pic.twitter.com/0TZTFboHdd — Sensacionalista (@sensacionalista) August 17, 2023

vazou imagens do jair bolsonaro escondido em casa pra não ser preso pic.twitter.com/jJIEmo9QQl — gabriel (@mewgabs) August 18, 2023

O Dimitry até abandonou a balada e voltou para casa para ver o Bolsonaro preso. ???? ???? pic.twitter.com/3Vx35vgEfX — LÚCIFER (@Belzebu___666) August 18, 2023

Quando Jair Bolsonaro for preso eu vou tomar pelo menos uma tacinha de vinho pic.twitter.com/edK7UbVI96 — Thiago Sarkis (@thisarkis) August 17, 2023

eu checando o twitter a cada 5 min pra saber se o bolsonaro já foi preso pic.twitter.com/8W31Jm6x93 — daniel duncan (@daniduncan) August 18, 2023

Me acorde quando Bolsonaro for preso. pic.twitter.com/P9u8KPFziq — Fernando Cerimedo ?????????? (@FernandoCerime2) August 18, 2023

"jair bolsonaro pode ser preso a qualquer momento" pic.twitter.com/obFadkZykP — rodrigo (@rdfxp7) August 18, 2023

eu 6h saindo de casa sabendo que a qualquer momento Jair Bolsonaro será preso!!! pic.twitter.com/ygg6bEAmqN — liv (@l1htuita) August 18, 2023

Os bolsominions quando o Bolsonaro for preso: pic.twitter.com/lDqcX5UGCy — Luan Gomes (@luanufal) August 18, 2023

Vinheta da Globo no BOLSONARO PRESO AMANHÃ : pic.twitter.com/mz9c30NHre — Te Comuniquei ????? (@te_comuniquei) August 17, 2023

Ironia é a oposição usar frequentemente o bordão "tic tac" e o Bolsonaro acabar sendo preso por causa de um relógio! — Gilmar Lopes (@efarsas) August 18, 2023

se bolsonaro for preso hj amanhã eu vou chegar assim no trabalho: pic.twitter.com/rgAQNAO9OP — suco de manga (@aoalento) August 18, 2023