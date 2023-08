Delgatti chama Moro de 'criminoso contumaz'; e Damares diz que a vida de hacker 'corre risco'

O depoimento de Walter Delgatti Neto - conhecido como "hacker de Araraquara ou "hacker da Lava Jato" - à CPMI do Golpe, nesta quinta-feira (17), caiu como uma bomba entre os parlamentares da extrema-direita.

A estratégia da oposição passou a ser de deslegitimar as delações, associando Delgatti a possíveis crimes. O ex-juiz e atual senador Sérgio Moro (União-PR), antigo desafeto do hacker desde o caso da Vaza Jato, em 2019, iniciou uma série de ataques contra ele e insinuou que o hacker é um criminoso que praticava estelionato em série, que teriam sido cometidos em Araraquara (SP). Delgatti respondeu:

"Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive, equiparada à perseguição que vossa excelência fez com o presidente Lula e integrantes do PT", disparou.

Na sequência, Delgatti disse que leu conversas do ex-juiz da Lava Jato em aplicativos de mensagem. "Li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz, cometeu diversas irregularidades e crimes".

O hacker dizendo na cara do Moro que ele é criminoso.



Walter Delgatti Neto, simplesmente jantando um marreco na hora do almoço.



Grande dia???? pic.twitter.com/GUqvYnuZtt — Dino Debochado???? (@DinoDebochado) August 17, 2023

Moro, então, pediu ao vice-presidente da CPI, senador Cid Gomes (PDT-CE), que exercia a presidência da comissão, que advertisse Delgatti, dizendo que o depoente não podia caluniar um senador na CPI.

"Bandido aqui, desculpe senhor Walter, que foi preso é o senhor. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então?", indagou o senador.

O hacker retrucou: "O senhor não foi preso porque recorreu à prerrogativa de foro por função".

Damares faz ameaça

Quem também ficou desesperada com as denúncias de Delgatti foi a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de Jair Bolsonaro. Durante sua intervenção, a ultraconservadora disse que Delgatti não é um exemplo para os jovens, que o hacker passará "um bom tempo na cadeia" e que sua “vida estaria em risco”.

"Walter, quero dirigir a você estas palavras: suas declarações foram falsas, sua ligação com o PT já existia desde 2019. Você carregava ressentimento e, embora tenha sido deixado pelo PT quando foi detido, agora virou à direita. Lembro-lhe que a vida é cheia de reviravoltas, e é a sua própria vida que está enfrentando riscos nesse momento. Que Deus possa ter misericórdia de você", afirmou Damares Alves.

A senadora disse também que teria sido chamada de "bandida" pelo advogado de Delgatti, Ariovaldo Moreira. Ela questionou essa atitude, destacando seu próprio status de "senhora" e considerando inapropriado o termo "bandida" em referência a ela. Damares revelou que nas próximas 24 horas avaliará a possibilidade de tomar medidas legais contra o advogado em questão.

De Damares para o Walter Delgatti: "Só vou dizer o seguinte: a vida dá volta, e é a tua vida que está em risco. Que Deus tenha misericórdia de você. Pense em mudar a sua vida". A frase parece uma ameaça e saiu da boca de uma mulher que se diz pastora. pic.twitter.com/ekG2hKOV7n — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) August 17, 2023

O caso

Entre outras acusações, Delgatti disse que o então presidente da República ofereceu um "indulto presidencial" em troca da proposta de invadir as urnas eletrônicas e mostrar uma suposta fragilidade no sistema de votação - que ele não conseguiu realizar, já que as urnas não estão ligadas à internet.

Além da invasão às urnas, o hacker foi aconselhado a criar um "código-fonte falso" para sugerir que a urna eletrônica era vulnerável e passível de fraude.

Delgatti ainda teria ouvido do presidente que o governo havia conseguido grampear ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. E que Bolsonaro teria, nessa reunião, sugerido que Delgatti "assumisse a autoria" do grampo.