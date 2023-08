Governo prevê gasto de cerca de R$ 200 milhões em comunicação digital nas redes

Sofia Aguiar - O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, afirmou que o governo prepara uma licitação para a comunicação digital do governo. De acordo com o ministro, o contrato, que terá como foco prestação de serviços e contemplará a comunicação de alguns ministérios, terá um gasto de cerca de R$ 200 milhões.

Em conversa com jornalistas nesta segunda-feira, 14, Pimenta explicou que, atualmente, o Palácio do Planalto não conta com um contrato vigente voltado ao digital, apenas à publicidade e institucional. Hoje, há apenas um contrato digital entre os órgãos do primeiro escalão, que também é utilizado pela Secom via Termo de Execução Descentralizada, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas ele está próximo do fim.

Como os ministérios não têm tal acordo, o ministro explicou que a Secom acaba sendo uma prestadora de serviços para o governo como um todo. Esse contrato que está sendo finalizado, segundo ele, irá servir a outras pastas do Palácio do Planalto, como Vice-Presidência, Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência e Relações Institucionais, mas também a outras áreas da Esplanada.

A licitação deverá cuidar dos sites, páginas, redes sociais do governo, da Presidência e da Secom. Segundo o ministro, atualmente, já é feito um impulsionamento em campanhas institucionais, como ações de vacinação. Já nas redes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contudo, o ministro explicou que não há uma previsão legal de fazer impulsionamento, já que foge de um conteúdo institucional.

Também será previsto, afirmou o ministro, um monitoramento das campanhas do governo. Ele, contudo, destacou que será uma fiscalização de olho nos resultados, não com foco nos usuários.

O contrato está em fase final de elaboração e, segundo Pimenta, houve um cuidado para haver um suporte jurídico necessário na elaboração da peça. O gasto de R$ 200 milhões ainda está sendo finalizado, uma vez que a pasta ainda faz levantamentos entre as secretarias da Secom e os ministérios da Esplanada. O valor entrará no orçamento da Secom. Segundo Pimenta, a contratação deve ser de quatro empresas para ações na internet.