Sâmia Bonfim irá à PGR denunciar deputado que lhe ofereceu hambúrguer 'para acalmar'

Após se considerar vítima de gordofobia e machismo após declaração do deputado federal Coronel Zucco (Republicanos-RS), nesta quinta-feira (2), durante sessão da CPI do MST, a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) afirmou que vai denunciar o caso à Procuradoria Geral da República (PGR). Zucco, que preside a comissão, perguntou à colega parlamentar, em tom de deboche, se ela queria "um calmante ou um hambúrguer para se acalmar". Na ocasião, o líder da Frente Nacional de Lutas (FNL), José Rainha, prestava depoimento. Sâmia fez o uso da palavra com o microfone desligado, fora do seu momento de fala, e ouviu este questionamento do colega.

De acordo com Sâmia, a ironia do presidente do colegiado é repetida frequentemente por homens nos corredores da Casa, nas redes sociais, e também em sessões da CPI do MST.

"Eu já tinha visto esse tipo de ironia nas redes sociais, por parte do relator da CPI, Ricardo Salles, mas nunca vindo do Zucco. Ele já havia me silenciado, cortado meu microfone, mas nunca agido desta forma tão truculenta, publicamente. Eu denuncio e seguirei denunciando sempre que houver violência política de gênero. Pedirei que a Procuradoria-Geral da República (PGR) anexe o caso de hoje à investigação já em curso contra o Zucco por violência política de gênero contra mim. Eu procuro responder à altura, acho que é pedagógico para que as demais mulheres não baixem a cabeça. Não vou retroceder", disse a deputada.

Já Zucco 'passou recibo' e pediu para que a própria fala fosse retirada das notas taquigráficas, alegando que teria sido ofendido pela deputada em outras sessões do colegiado. Após a fala de Zucco, o chat de transmissão da CPI no canal da Câmara do Youtube passou a receber mensagens com o Emoji de um hambúrguer. O deputado também emitiu um comunicado sobre o episódio:

"Desde o início dos trabalhos desta CPI tenho sido alvo de ataques e ofensas do mais baixo nível por parte da base governista. Uma parlamentar em especial tem se notabilizado nessa estratégia rasteira e covarde: Sâmia Bomfim. Foram várias as oportunidades que os parlamentares fizeram ataques pessoais ao presidente, ao relator e aos membros do colegiado. Me desculpei pela fala por entender que o respeito deve imperar em qualquer relação", se manifestou.