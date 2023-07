Cientistas pressionam contra possível entrega do MCTI ao Centrão

Caio Spechoto e Sofia Aguiar - As principais associações de cientistas do Brasil - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e Academia Brasileira de Ciência - reagiram, nesta quarta-feira, 19, contra a possibilidade de o ministério da área ser negociado com partidos do Centrão.

Em nota, as duas entidades “expressam sua preocupação com as notícias alarmantes de que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, uma conquista histórica da comunidade acadêmica, estaria sendo cobiçado por aqueles que não têm compromisso com as causas do conhecimento científico e do progresso econômico do país”.

“Tudo depende de um clara garantia de que o Ministério da Ciência esteja realmente comprometido com o conhecimento científico e com as necessidades de nossa sociedade”, escreveram.

O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI) é comandando atualmente por Luciana Santos, do PCdoB. Em Brasília, é aventada a possibilidade de Luciana ser deslocada para um ministério menor e seu posto à frente do MCTI ser oferecido a um representante do Centrão, em meio à articulação do governo por uma maior governabilidade no Congresso.

O governo articula a entrada de Republicanos e PP em sua aliança. Os prováveis nomes dos partidos para a Esplanada são Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA). Ainda não há decisão em quais ministérios eles serão acomodados.