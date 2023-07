Morre José Bonifácio Novellino, prefeito de Cabo Frio (RJ), aos 78 anos; políticos lamentam

O pedetista José Bonifácio Novellino, prefeito de Cabo Frio (RJ), município mais populoso da Região dos Lagos, morreu nesta segunda-feira (17), aos 78 anos, em decorrência de um câncer no fígado, doença que trata desde 2018.

O quadro piorou drasticamente neste mês, tanto que Bonifácio chegou a ficar 10 dias internado no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), na Região Metropolitana do Rio. No local, segundo a Prefeitura, ele estava recebendo reforço nutricional, em combate aos efeitos colaterais decorrentes das sessões de quimioterapia. Ele teve alta no dia 10 de julho. Na última sexta-feira (14), ele apresentou à Câmara dos Vereadores do município um pedido de licença médica pelo prazo de 90 dias por conta da gravidade da doença.

Bonifácio iniciou a primeira fase do tratamento contra o câncer, que atingiu o pâncreas, entre 2018 e 2019. Em dezembro de 2019, deu entrevista falando da cura obtida naquele momento. Depois retomou a quimioterapia para combater um câncer no fígado. Ele chegou a ser afastado em julho de 2021 e abril de 2022, já durante seu terceiro mandato, para a retirada de nódulo no órgão.

Em nota, a Prefeitura lamentou a morte do prefeito. Ele morreu às 5h20 da madrugada.

"O chefe do executivo cabo-friense lutava contra um câncer e morreu na madrugada desta segunda-feira (17). O velório acontece a partir das 9h, no Palácio das Águias, e o sepultamento às 16h no Cemitério Santa Izabel”, diz a nota de pesar da prefeitura.

O político era casado com a médica Ana Lucia Valladão e deixa duas filhas de seu primeiro casamento: Daniele Medeiros Novellino e Juliana Medeiros Novellino. A vice-prefeita de Cabo Frio é Magdala Furtado (PL), de outro campo político, e deve assumir oficialmente o posto nesta terça-feira (18). Ela já ocupava o cargo interinamente desde sábado.

Carreira

José Bonifácio Ferreira Novellino se formou em Economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e atuou como vereador entre 1973 e 1977. Foi deputado estadual entre 2003 e 2005.

Como prefeito de Cabo Frio, exercia o terceiro mandato. Os outros foram entre os anos de 1977 e 1983 e 1993 a 1996. Na mesma coletiva em que foi anunciada a cura do câncer no pâncreas, em 2 de dezembro de 2019, ele anunciou a sua pré-candidatura à Prefeitura de Cabo Frio.

Políticos lamentam

Políticos de diversos partidos políticos lamentaram a morte de Bonifácio. Claudio Castro, governador do Rio De Janeiro, disse que o prefeito "dedicou uma vida ao serviço público".

"É com tristeza que recebo a notícia da perda do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio Ferreira Novellino. Economista e político de destaque, com uma vida dedicada ao serviço público, teve suas qualidades demonstradas, na prática, na cidade que liderou por três mandatos e também serviu como vereador. Além de ter sido um importante deputado para o Rio, prestou relevantes serviços ao Estado ao dirigir a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca (Sedrap) e também presidir a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj). À família e aos cabofrienses manifesto meus sentimentos e solidariedade por essa perda".

Carlos Lupi, Ministro da Previdência Social e presidente do PDT, também lamentou.

"Dia muito triste hoje. Perdemos José Bonifácio Novellino, amigo de mais de 30 anos e Prefeito de Cabo Frio (RJ). Sempre perseverante, lutou pela vida, lutou por sua cidade, por seu povo. Sua luta é exemplo para todos nós, sua vida é um legado de coerência e amor a seu semelhante. Siga em paz amigo e que Deus o receba como você merece, com as honras de um filho que sempre lutou".

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, disse que o estado "perdeu um ser humano especial".

"Hoje o Estado do Rio perdeu um grande homem público e um ser humano especial. Nos deixou essa madrugada o querido Zé Bonifácio, prefeito de Cabo Frio. Meus sentimentos aos amigos, familiares e aos companheiros do PDT na figura do amigo presidente . Minhas orações especialmente ao povo de Cabo Frio".

Dr Serginho, derrotado por Bonifácio nas últimas eleições e atual deputado estadual, prestou solidariedade à família.

"Cabo Frio está de luto. Recebo com profunda tristeza a notícia do falecimento do Prefeito José Bonifácio Ferreira Novellino. Envio as minhas sinceras condolências a sua esposa Ana Lúcia Valladão, e suas filhas, Danielle e Juliana Novellino, estendendo aos amigos e a toda comunidade. Que encontrem conforto e força para atravessar esse momento difícil".