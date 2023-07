Humilhação a autista e ofensa a mulheres: as confusões do influencer do MBL que apanhou na UFSC

Caroline Stefani - O influenciador João Bettega, membro do Movimento Brasil Livre (MBL), disse nesta quinta-feira (13) que foi agredido por estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

De acordo com Bettega, ele e outros integrantes do MBL foram à instituição para fazer um “ato de fiscalização”, que consistia em apagar pichações em paredes do prédio da universidade.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o influenciador alegou que sofreu uma “tentativa de homicídio”. Bettega ainda disse que seus agressores são “esquerdistas”.

Essa não é a primeira confusão que o membro do MBL está envolvido.

Em maio deste ano, a 5ª Vara Cível de Curitiba determinou que Bettega retirasse do ar um vídeo em que ridicularizava um adolescente autista. Além de aparecer no vídeo sem ter dado autorização, o jovem foi vítima de inúmeros comentários violentos e ofensivos nos comentários da publicação.

O vídeo foi gravado por Bettega como estratégia de sua campanha eleitoral de 2022, ele concorreu ao cargo de deputado estadual no Paraná pelo partido Novo.

Nas imagens, o influenciador usava um boné do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e fazia perguntas a pessoas na rua como se fosse um jornalista. O objetivo do vídeo era ridicularizar respostas afinadas com o petismo.

Em junho do ano passado, Bettega foi agredido e ameaçado pelo então deputado estadual Delegado Fernando Martins. O episódio ocorreu no gabinete do então parlamentar, após o influenciador questionar o aluguel de um imóvel que seria pago pela Assembleia Legislativa.

Bettega citou gastos da Assembleia para pagar o aluguel de Martins na capital, no valor de R$ 6 mil. “Por que um apartamento tão caro? Você acha moral gastar tanto dinheiro com apartamento de luxo?”, perguntou.

Em setembro do mesmo ano, o influenciador esteve no meio de outra confusão. A esposa do ex-deputado estadual Soldado Fruet, Tatiana Fruet, agrediu integrantes do MBL após ser xingada de “vagabunda”.

“Eles têm mania de desrespeitar as mulheres, e ninguém fala nada. O Bettega costuma ofender os deputados […] Eu reagi porque fui xingada de vagabunda por um apoiador de Bettega. Eles precisam aprender a respeitar mulheres”, disse.