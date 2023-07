Racha? Bolsonaro e Tarcísio batem boca, e governador de SP sai escoltado de reunião da extrema-direita sobre reforma tributária

A pauta econômica provocou um desentendimento na mais alta cúpula da extrema-direita. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é favorável a obstruir o trâmite da reforma tributária no Congresso, bateu boca com o governador de São Paulo e seu ex-ministro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que defende o texto. A discussão ocorreu durante uma reunião do PL, nesta quinta-feira (6), em Brasília.

O ex-presidente interrompeu o discurso de Tarcísio, a quem convidou para o encontro, quando o republicano defendia a participação da direita na reforma tributária. O argumento de Tarcísio é que a direita precisa colocar a digital na aprovação de uma reforma que está sendo buscada há décadas.

"A direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Por que senão a reforma acaba sendo aprovada e quem aprovou? A grande questão é construir um bom texto", disse o governador. Então, ele foi interrompido por Bolsonaro, que disse que se o PL votar unido, o Legislativo "não aprova nada". Veja o vídeo abaixo:

Mais cedo, em um encontro fechado, Tarcísio havia argumentado com o ex-chefe que seria contraditório Bolsonaro se posicionar contra o projeto, já que as mudanças haviam começado a tramitar ainda na gestão dele, em 2019.

O governador de São Paulo não se intimidou com a intromissão e seguiu com um discurso favorável à tramitação do texto,

"Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje. Eu estou tentando explicar, com a maior humildade do mundo, é que eu acho arriscado a direita abrir mão da Reforma Tributária. Se vocês acham que a reforma não é importante, não votem", acrescentou.

Durante a fala de Tarcísio, partidários do PL interromperam o governador, até que a gravação do vídeo fosse interrompida após pedidos de líderes do partido.

Durante encontro de portas fechadas nesta quinta pela manhã, Tarcísio ressaltou que a proposta tem sido encabeçada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, (PP-AL), e por parlamentares de centro-direita.

Diante das alegações, o ex-presidente disse então ao governador que nunca foi contra a Reforma Tributária, mas que seria necessário mais tempo para os deputados analisarem o texto proposto.

O PL aguarda o relatório final do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) para decidir a postura em plenário. Uma das possibilidades é liberar a bancada, caso as sugestões do governador de São Paulo sejam aceitas pelo relator.

Salles compra briga

O deputado Ricardo Salles, outro dos bolsonaristas mais ruidosos da Câmara, comprou a briga entre o governador e Bolsonaro. Salles, que é ex-ministro do Meio Ambiente, disse que "ninguém outorgou Tarcísio a falar em nome dos deputados do PL e negociar o que quer que seja”. O parlamentar ainda disse que a bancada, maior do Câmara, com 99 filiados, "tem o nosso próprio voto". Ainda disse que o governador não é de direita.

"Nós temos nosso próprio voto. Se tem um estado que não tem um governo de direita, é o estado de São Paulo. Não venha aqui dizer ou colocar faixa de representante da direita porque não é. Nós temos a nossa própria convicção, temos o nosso próprio princípio, e muitos de nós têm pelo presidente Bolsonaro uma lealdade verdadeira. Digo tranquilamente porque passei dois anos e meio apanhando por ser leal ao presidente Bolsonaro. Não queremos e não seremos representados por alguém que se diz aqui de direita e depois não governa como alguém de direita", disparou Salles.

Depois da sequência de divergências, segundo a GloboNews, o governador teria saído escoltado da reunião do PL para não apanhar dos apoiadores do ex-presidente.

Foto com Haddad é ponto de partida

A troca de farpas entre Bolsonaro e Tarcísio teria começado mais cedo, segundo revelou a colunista política Andréia Sadi, do G1. Bolsonaro se enfureceu com uma declaração dada por Tarcísio no início da semana, a favor da reforma. Além disso, o presidente ficou irritado com a aparição do ex-subordinado ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com quem se reuniu na manhã de quarta-feira (5), em Brasília.