Não temos alternativa que não seja a união, diz Lula na Argentina ao assumir a presidência do Mercosul Em seu discurso, o presidente citou o aumento do ódio, da intolerância e da mentira na política, e classificou como urgente renovar o compromisso histórico do Mercosul como Estado de direito

Presidente Lula é recebido pelo Presidente da República Argentina, Alberto Fernández, na Cúpula de Chefes e Chefas de Estado do Mercosul. Puerto Iguazú, Argentina, 04.07.2023 Ricardo Stuckert/PR