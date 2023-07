Em ‘flerte’ com a extrema-direita, Zema cita frase de líder fascista Benito Mussolini

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), publicou, neste sábado (1º), uma frase de Benito Mussolini, ditador italiano e líder do fascismo. Em story no seu perfil no Instagram, o mineiro, cotado para concorrer à Presidência em 2026, deu "bom dia" aos seus seguidores com a citação de Mussolini.

Mussolini foi um personagem central na história do fascismo europeu. Chamado de Il Duce (o líder), ele comandou a Itália por 22 anos e inspirou Adolf Hitler.

A mensagem de Zema cita o termo "restrição de liberdade", menos de 24 horas após Jair Bolsonaro (PL), seu aliado, se tornar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A postagem já saiu do ar.

“Fomos os primeiros a afirmar que, quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do individuo. Benito Mussolini”, escreveu o político.

Zema tenta, com a publicação, se aproximar dos eleitores do ex-capitão, já que comumente é apontado como um dos possíveis herdeiros dos votos da extrema-direita com Bolsonaro fora da disputa. O ex-presidente, porém, não listou apoio ao mineiro ao tratar de um sucessor agora que estará longe das urnas até 2030. Nas palavras do ex-capitão, Zema poderia ser uma opção para um futuro bem mais distante – "2030, 2034 ou 2038".

"Eu tenho um profundo respeito por ele. No meu entender, fez um bom trabalho aqui, porque pegou um Estado destruído pelo PT e, como bom mineiro que trabalha em silêncio, é uma opção para o futuro, 2030, 2034, 2038, é uma boa opção", disse Bolsonaro.

O governador não pareceu se importar e optou pelo flerte mais aberto com o discurso extremista. A publicação, porém, pegou mal. E o governo tratou rapidamente de se desvicular de ideais fascistas.

Uma nota encaminhada à imprensa afirma que o governador é "defensor das liberdades individuais" e que a citação foi postada em "alerta sobre os riscos de um estado inchado, com altas cobranças de impostos e gastos desregulados, mas sem capacidade de investimentos básicos para a população". A gestão reitera que não há consonância com o ditador italiano.



"O governador Romeu Zema reafirma seu compromisso com a democracia e com um estado que sirva às necessidades do povo, sobretudo, sempre com o intuito de melhorar a vida das pessoas", diz trecho do pronunciamento.