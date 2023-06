Após repercussão, Lula desmarca jantar na França com saudita Mohammed bin Salman

Nesta sexta-feira (23), foi desmarcada da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o jantar com o primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman (MBS), o mesmo que deus de presente as famosas jóias ao ex-presidente Bolsonaro.

O jantar, que seria oferecido a Lula e à primeira-dama, Janja da Silva, estava marcado na residência oficial da Arábia Saudita em Paris.

O evento aconteceria às 20h30 (15h30 no horário de Brasília), mas o Palácio do Planalto alegou agenda intensa na viagem de Lula à Europa. Não há nova data.

Segundo a assessoria de comunicação, a agenda do presidente "acabou muito tarde" e os planos foram revistos. Um encontro com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfajn, foi colocado no lugar.

O encontro entre o líder saudita e o brasileiro não foi muito bem recebido por alguns órgãos internacionais e políticos influentes, uma vez que MBS é acusado de mandar esquartejar o jornalista Jamal Khashoggi em Istambul em 2018. Riad nega as acusações. (com agência Sputnik Brasil)