Lula diz que discutiu relações bilaterais com Meloni

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o Palácio Chigi, sede do governo da Itália, em Roma, após um encontro de pouco mais de uma hora com a premiê Giorgia Meloni.

Em publicação no Twitter, o petista disse que os líderes conversaram sobre as relações bilaterais entre o Brasil e a Itália.

“Conversei com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, sobre as relações entre nossos países, especialmente neste momento em que a Itália assume a presidência do G7 e o Brasil assumirá em novembro a presidência do G20”, escreveu.

Esse foi o penúltimo compromisso da agenda oficial do mandatário nessa quarta-feira (21), que também incluiu uma reunião com seu amigo e prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.



Antes de Meloni, Lula se encontrou com o ex-primeiro-ministro Massimo D'Alema, com a deputada Elly Schlein, líder do Partido Democrático (PD), principal força de oposição na Itália, com o presidente Sergio Mattarella e com o papa Francisco.

Volta ao debate sobre o clima

A visita à Itália permitiu reinstalar o Brasil no "centro" do debate global sobre meio ambiente e a Amazônia, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em declarações feitas nessa quarta (21) junto ao prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

"Amanhã, às 8h30, vou dar uma entrevista coletiva porque a minha viagem à Itália foi, do meu ponto de vista, para recolocar o Brasil no centro das discussões sobre a questão climática no mundo", afirmou o petista.

"O Brasil é um país muito importante, possivelmente tem a matriz energética mais limpa do mundo, tem o compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030, e esse foi o assunto que eu discuti com o presidente [Sergio] Mattarella, com a primeira-ministra [Giorgia] Meloni e com o prefeito Gualtieri", acrescentou.

Por outro lado, ele lembrou quando Gualtieri o visitou na sede da Polícia (PF) Federal, em Curitiba, onde esteve preso por 580 dias por uma condenação no âmbito da Lava Jato.

O presidente brasileiro disse que foi à prefeitura romana para "expressar minha gratidão pela lealdade do prefeito Gualtieri, quando eu estava detido na PF". "Ele veio me visitar".

Reunião com empresários

O embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, foi o anfitrião nessa quarta-feira (21) da primeira reunião operacional entre a Frente Parlamentar Brasil-Itália, liderada pelo deputado federal Luiz Fernando Faria, e os dirigentes de 13 das principais empresas e instituições financeiras italianas no Brasil.

A relevância do evento foi confirmada pela participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. "Apesar das transformações políticas enfrentadas pelo Brasil nos últimos 10 anos, conseguimos alcançar grandes conquistas em termos de reformas.

Esse é um pré-requisito para incentivar empresas estrangeiras a investir em nosso país", afirmou ele.

Pacheco reconheceu que "a Frente Parlamentar Brasil-Itália e o Congresso têm um papel fundamental para que possamos continuar garantindo a segurança necessária, e estamos aqui hoje para ouvir sua experiência, garantindo que trabalharemos juntos para que possamos sempre melhorar as condições de investimento no Brasil".

Já Faria explicou que "a Frente Parlamentar Brasil-Itália é atualmente a segunda maior frente no Congresso e está iniciando seus trabalhos com grande força, comprometendo-se a dar todo o apoio político e institucional possível às necessidades da comunidade ítalo-brasileira".

Por fim, Azzarello expressou sua mais profunda satisfação com o imediato acompanhamento operacional do lançamento da Frente Parlamentar, ocorrido no último dia 6 de junho. Além disso, enfatizou que essa reunião será seguida por outros encontros temáticos específicos, com base nos interesses diversificados que o Congresso e os interlocutores ítalo-brasileiros irão levantar para aprofundamento.

Mauro Vieira convida chanceler italiano para visitar Brasil



O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participou nessa quarta-feira (21) da "Festa da Música", na praça em frente à Farnesina, no centro de Roma, e aproveitou para convidar seu homólogo italiano, Antonio Tajani, para visitar o Brasil.

"É um grande prazer estar aqui e agradeço muito ao ministro Tajani por uma celebração tão emocionante. Tive a oportunidade de conversar com Tajani sobre os descendentes de italianos no Brasil, que somam cerca de 30 milhões, e sobre a importância desses vínculos para nossas relações", disse Vieira.

O chanceler brasileiro também convidou Tajani para visitar o Brasil para discutir as "relações política e econômica com as empresas".

Durante a celebração, o ministro italiano lembrou que o governo da premiê Giorgia Meloni quer "trazer de volta muitos italianos que vivem no mundo, que têm passaporte italiano e são cerca de 6,5 milhões, mas há muitos que têm sangue italiano e não têm mais passaporte".

"São Paulo é uma das maiores cidades italianas do mundo.

No Brasil vivem milhões de italianos e com este projeto do PNRR queremos fazer com que esses italianos reencontrem os vilarejos de onde partiram os seus antepassados", acrescentou Tajani, que convidou Vieira para o evento para aproveitar que ele está em Roma em visita de Estado.

A "Festa da Música" é promovida pelo Ministério de Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália no âmbito do programa "Turismo de Raízes", do Plano Nacional de Retomada e Resiliência (PNRR), financiado pela União Europeia.

Prefeito de Roma recebe Lula e lembra 'grave injustiça política'

O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, recebeu nessa quarta-feira (21) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e lembrou que o petista foi alvo de "uma grave injustiça política" ao ser detido no âmbito da Operação Lava Jato.

Gualtieri visitou Lula em julho de 2018, época em que exercia mandato de eurodeputado pela Partido Democrático (PD). Para ele, o petista "sofreu uma das mais graves injustiças políticas, foi preso injustamente, mas o Brasil conseguiu se redimir".

"Era um dever apoiá-lo nesta injustiça", acrescentou.

Por sua vez, Lula expressou sua gratidão ao político italiano por visitá-lo durante o período em que esteve detido em Curitiba, entre 2018 e 2019.

"Amigos italianos, após a eleição de Gualtieri como prefeito de Roma, não poderia vir à Itália sem visitá-lo e sem visitar a cidade", disse o petista, acrescentando que esta é uma visita de agradecimento para "expressar minha profunda gratidão pela solidariedade manifestada por Gualtieri, que me encontrou no Brasil em momentos difíceis".

Já Gualtieri destacou que foi um grande prazer reencontrar Lula e vê-lo como presidente do Brasil, porque isto é "um sonho que se tornou realidade, após um período sombrio".

"Seu retorno à presidência é um evento excepcional para o povo brasileiro e para toda a comunidade internacional", acrescentou o prefeito de Roma.

Segundo o italiano, "os sinais desse 'efeito Lula' já são evidentes no Brasil", principalmente pela situação de forte recuperação e melhora, além do papel que o país pode desempenhar para a transição ecológica, a luta contra as mudanças climáticas combinada com a batalha social por um governo mundial mais democrático e multilateral".

"Lula conseguiu combinar crescimento e desenvolvimento econômico com equidade social e redução das desigualdades com forte foco no meio ambiente. Uma mudança radical em relação a Bolsonaro. O desafio ambiental não pode ser vencido sem um modelo de desenvolvimento mais justo. Lula tem essa capacidade para unir esses aspectos", reforçou o italiano.

Gualtieri disse que os dois também conversaram sobre política, os resultados positivos que o Brasil está alcançando, bem como a candidatura de Roma à Exposição Universal (Expo) 2030, e enfatizou que encontrar Lula "é a alegria de encontrar um amigo, mas também uma referência para mim e para os progressistas de Roma e do mundo".

Em relação ao conflito na Ucrânia, o prefeito italiano afirmou que "a guerra é terrível para a Europa e para o mundo" e "Lula está empenhado em um esforço diplomático para uma solução pacífica do conflito".

Por fim, Lula garantiu que esta "viagem foi importante porque colocou o Brasil no centro da discussão sobre as questões climáticas globais", tendo em vista que o país "assumiu o compromisso de desmatamento zero até 2030".

O petista realizará uma coletiva de imprensa nesta quinta (22) para fazer um balanço de sua visita ao território italiano. (com Ansa)