Marcos do Val pede licença de 115 dias, deixa CPI do Golpe, mas impede posse de suplente

Após ser alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na quinta-feira (15) passada e passar mal em seu gabinete nesta terça (20), o senador Marcos do Val (Podemos-ES) avisou, nesta quarta (21), que pediu uma licença de 115 dias de seu cargo no Senado e da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro.

De acordo com a assessoria de imprensa de Do Val, ele foi “aconselhado pela junta médica a licenciar-se imediatamente das suas atividades parlamentares e cuidar de sua saúde”. Devido a operação policial, a permanência de do Val na CPMI passou a ser alvo de questionamentos dos parlamentares nos últimos dias.

Quem o substitui no colegiado é o senador Marcos Rogério (PL-RO), também alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na CPI da Pandemia, o parlamentar se notabilizou pela defesa do negacionismo do governo Bolsonaro ante a emergência de Covid-19.

Do Val conseguiu evitar que sua suplente, Rosana Foerst (Cidadania), ocupasse o cargo. Isso porque ele pediu afastamento de 115 dias. Se tivesse se licenciado por mais de 120 dias, Rosana teria de ser convocada.

Veja a nota na íntegra

Comunicado à imprensa e aos capixabas

Na noite da terça-feira, 20 de junho, o senador Marcos do Val teve um mal-estar em seu gabinete e foi atendido pelo serviço médico do Senado Federal. Na ocasião, foi aconselhado pela junta médica a licenciar-se IMEDIATAMENTE das suas atividades parlamentares e cuidar de sua saúde. Enquanto o senador estiver licenciado, o seu gabinete continuará aberto e funcionando normalmente.

A sua atuação combativa na CPMI dos atos de 8 de janeiro também não será comprometida, pois a condição estabelecida pelo senador Marcos do Val para licenciar-se foi ser substituído como titular pelo ilustre senador Marcos Rogério (PL-RO), que mesmo não sendo do seu partido, que é detentor da vaga na CPMI, é conhecido pela defesa dos ideais conservadores e do Brasil. O senador Marcos do Val não tem dúvidas de que a atuação do senador Marcos Rogério dará continuidade ao trabalho ferrenho que realizou para que a CPMI fosse, enfim, instalada.

O senador Marcos do Val buscará restabelecer a sua saúde o mais breve possível, para então voltar às suas atividades parlamentares com ânimo e combatividade renovados.

Assessoria de Imprensa