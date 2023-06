Lula inicia visita à Itália: presidente se reunirá com o papa Francisco nessa quarta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia nesta quarta (19) uma visita a Roma para reuniões com o chefe de Estado da Itália, Sergio Mattarella, e o papa Francisco, com uma agenda que inclui a guerra na Ucrânia e o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul.

Lula embarcou na noite de ontem (18) da Base Aérea de Brasília, onde foi saudado pelo vice Geraldo Alckmin, que assumiu a presidência interina do Brasil.

O mandatário terá ainda nesta terça-feira um encontro com o professor Domenico De Masi, catedrático da Universidade La Sapienza e especialista em sociologia do trabalho, de acordo com agenda divulgada pelo Palácio do Planalto.

Essa é a primeira visita de Lula à Itália e a terceira à Europa desde o inicio de seu terceiro mandato, em janeiro.

Na quarta-feira (21), o governante será recebido pelo presidente Mattarella e pelo papa Francisco. Já na quinta (22), viajará à França, onde terá um encontro com o presidente Emmanuel Macron.

Lula e Papa têm várias 'convergências', diz Itamaraty



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o papa Francisco têm posições "convergentes" em vários temas que devem ser tratados em sua reunião nesta quarta-feira (21) no Vaticano, segundo indicou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

"Serão discutidos assuntos de interesse global e de interesse regional, porque o próprio Papa tem interesse nessas matérias, como a guerra na Ucrânia, que seria um dos temas que provavelmente eles trocarão perspectivas e ideias", afirmou a embaixadora Maria Luisa Escorel, responsável pela Secretaria de Europa do Itamaraty.

"Nosso presidente também terá um encontro com o arcebispo Edgar Peña Parra, que é o substituto da Secretaria de Estado, com quem estão previstos vários temas, desde como a Igreja pode apoiar as políticas do governo em termos de justiça social até Venezuela, Nicarágua, Cuba e Ucrânia", informou Escorel.

O presidente brasileiro destacou ontem suas convergências com Jorge Bergoglio, a quem definiu como o Papa "mais comprometido com o povo humilde do mundo".

Antes de embarcar para a Itália, Lula se reuniu com o núncio apostólico em Brasília, dom Giambattista Diquattro, e o presidente da Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Spengler.

"Lembremos também que a pauta do governo do presidente Lula tem muita convergência com a pauta da Igreja Católica e da Santa Sé", ressaltou Escorel.

Ela acrescentou que os pontos de vista do governo e do Vaticano são similares "quando pensamos na eliminação da pobreza, nas desigualdades sociais, no desenvolvimento sustentável, no combate às injustiças sociais, à insegurança alimentar e à fome".

Lula deve convidar o Papa para a romaria do Círio de Nazaré, uma das festas católicas mais populares do país, com cerca de 2 milhões de participantes a cada ano em Belém, no estado amazônico do Pará.

O presidente tem reiterado o compromisso de Francisco com o meio ambiente, a defesa da Amazônia e dos povos originários.

Escorel ainda lembrou da importância do país em matéria religiosa, já que "o Brasil é considerado o maior país católico do mundo". (com Ansa)