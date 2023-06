Datafolha de 6 meses de governo: Lula é aprovado por 37% e reprovado por 27%

Segundo a pesquisa Datafolha realizada entre segunda-feira (12) e quarta-feira (14) e divulgada nesse sábado (17), 37% dos entrevistados consideram o governo de Luiz Inácio Lula da Silva ótimo ou bom, enquanto 27% avaliam a gestão como ruim ou péssima e 33% consideram o governo regular. 3% dos entrevistados não opinaram.

Foram ouvidas 2.010 pessoas em 112 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Esse foi o resultado de seis meses de governo.

Se comparada à pesquisa anterior, realizada em 29 e 30 de março, os números variam apenas dentro da margem de erro. Aos três meses de mandato, Lula tinha aprovação de 38% e reprovação de 29%, sendo visto como regular por 30%.

O governo tem enfrentado duras batalhas em sua relação com o Congresso para aprovação de medidas, visto que apesar do Executivo escolhido pelo povo ser de esquerda, o Legislativo, com os senadores e deputados, foi em sua maioria de centro-direita a extrema direita.

O embate de ideologias e a resistência ao terceiro mandato de Lula tem obrigado o petista a negociar emendas e cargos para conseguir seguir em frente com a agenda do governo. (com Sputnik Brasil)