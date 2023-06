Lula diz que convidará Papa para Círio de Nazaré

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado (17) que vai convidar o papa Francisco para o Círio de Nazaré, uma das maiores festas católicas do Brasil e que acontece anualmente em outubro, em Belém (PA).

O mandatário se reunirá com o pontífice no próximo dia 21 de junho, no Vaticano. "Eu vou pra Roma e vou me encontrar com o papa Francisco.

Eu quero convidar para ele voltar ao Brasil, mas o que eu mais queria é convidá-lo para vir na festa do Círio. Seria extraordinário que ele pudesse participar do Círio de Nazaré", afirmou Lula durante um evento de entrega de casas populares no Pará.

O papa Francisco visitou o Brasil apenas uma vez, em julho de 2013, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro.

Papa lamenta naufrágio na Grécia e implora por ações



Francisco também citou 'brutal ataque' contra escola em Uganda

O papa Francisco lamentou neste domingo (18) o naufrágio que matou pelo menos 78 migrantes e deixou centenas de desaparecidos na costa da Grécia.

O incidente ocorreu na última quarta-feira (14), perto da península do Peloponeso, no Mar Egeu, trecho oriental do Mar Mediterrâneo.

"Com grande tristeza e tanta dor, penso nas vítimas do gravíssimo naufrágio ocorrido nos últimos dias na costa da Grécia. E parece que o mar estava calmo.

Renovo as orações pelos que perderam a vida e imploro que sempre se faça tudo o que for possível para evitar tragédias similares", disse o Papa em seu Angelus dominical.

O pesqueiro superlotado havia partido de Tobruk, no litoral leste da Líbia, com destino à Itália, principal porta de entrada para migrantes forçados na União Europeia.

As autoridades da Grécia acreditam que cerca de 500 pessoas viajavam no barco, mas alguns sobreviventes falam em até 750 passageiros, o que transformaria esse naufrágio em uma das maiores tragédias da história recente do Mediterrâneo. Apenas cerca de 100 náufragos foram resgatados com vida.

Francisco também lamentou o massacre promovido por terroristas islâmicos em uma escola de Uganda, que deixou pelo menos 41 mortos. "Rezo pelos jovens estudantes vítimas do brutal ataque ocorrido em um colégio do oeste de Uganda. Há guerra por todo canto. Oremos pela paz", afirmou.

Em recuperação de uma cirurgia abdominal, o Papa recebeu alta hospitalar na última sexta-feira (16) e agradeceu pelo "afeto, atenção e amizade" por parte dos fiéis. "Essa proximidade humana me foi de grande ajuda e conforto", acrescentou.(com Ansa)