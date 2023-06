Moraes determina quarto depoimento de Bolsonaro à PF, agora sobre suposta trama para golpe de estado

As investigações da Polícia Federal contra o senador bolsonarista Marcos do Val ganharam novos desdobramentos nesta sexta-feira (16). O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) preste um quarto depoimento à PF. A oitiva ainda não tem data definida.

Desde que deixou a Presidência da República, Bolsonaro já depôs sobre as joias sauditas, em 5 de abril, sobre uma suposta incitação aos atos golpistas, em 28 de abril, e sobre fraude nos cartões de vacinação, em 16 de maio.

Agora, o ex-presidente vai prestar esclarecimentos a respeito da reunião que teve com Do Val e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), em dezembro do ano passado, que supostamente envolvia uma trama para golpe de estado. Silveira também foi convocado para depor.

Nesta quinta-feira (15), o senador foi alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito da investigação. Por ordem de Moraes, agentes da PF estiveram no gabinete do parlamentar no Senado e nos endereços dele em Vitória e Brasília.

A investigação foi aberta após Do Val declarar que a reunião com Bolsonaro e Silveira tinha como objetivo induzir o ministro Moraes a ”reconhecer” que ultrapassou as quatro linhas da Constituição com o ex-presidente da República.

Em fevereiro, Moraes determinou abertura de investigação para apurar as declarações do senador de que teria recebido uma proposta para participar de um golpe. Após a realização das buscas, Marcos do Val declarou que as medidas foram tomadas após ter pedido a convocação de Moraes para depor na CPI dos Atos Golpistas no Congresso.