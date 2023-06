Randolfe ironiza devassa da Polícia Federal no gabinete de Marcos do Val: 'Operação da SWAT?'

Caio Spechoto - O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), ironizou o senador Marcos do Val (Podemos-ES), que é alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal nesta quinta-feira, sem citá-lo diretamente.

“Tá rolando Operação da SWAT? Ah não, na verdade é mais uma operação da Polícia Federal do Brasil contra os golpistas que tentaram atacar nossa democracia! Que paguem por seus crimes!”, escreveu Randolfe no Twitter.

Do Val costuma dizer que tem ligações com a elite policial norte-americana. Opositor do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, é comum vê-lo no Senado com um broche escrito “SWAT”, tudo em letra maiúscula, grudado na lapela do paletó.

Redes sociais bloqueadas

Isabella Alonso Panho - O senador capixaba Marcos do Val (Podemos-ES) teve sua conta no Twitter bloqueada. O parlamentar é alvo de operação da Polícia Federal (PF), que realiza busca e apreensão em três endereços vinculados a ele, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No perfil do senador no Twitter, aparece a mensagem de que a conta foi suspensa por ordem do Poder Judiciário brasileiro. Os perfis do senador no Instagram, no Facebook e no YouTube permanecem no ar.

O senador é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.