Fui indicação do presidente, continuo à disposição dele para contribuir com o Brasil, diz ministra do Turismo

Eduardo Gayer, Sofia Aguiar e Iander Porcella - Após ganhar uma sobrevida no governo, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, afirmou nesta terça-feira (13) que está à disposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para “contribuir com o Brasil”.

“O presidente conversou comigo hoje, uma conversa muito boa, muito positiva. E volto a repetir, fui indicação do presidente, estou à disposição dele para contribuir com o Brasil”, disse a ministra ao chegar à Câmara dos Deputados para uma audiência pública na Comissão de Turismo.

Em meio à iminência de demissão, Daniela foi mantida hoje no cargo após uma reunião com o presidente no Palácio do Planalto. Como mostrou o Broadcast Político, Lula resolveu esperar o acordo com o União Brasil para só então formalizar a saída da ministra da Pasta cobrada pelo partido.

Nas redes sociais, Daniela disse ter apresentado hoje ao presidente projetos e ações que vem desenvolvendo no Ministério do Turismo. “Seguimos juntos no trabalho para fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e social do nosso Brasil”, escreveu a ministra, que é deputada federal licenciada.

Marido de Daniela, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos), publicou foto nas redes sociais com o petista e a ministra, junto à legenda “Uma vez Lula, sempre Lula". “Seguimos ao lado do presidente pelo bem do Brasil lutando pela democracia e pelos direitos do nosso povo. Vamos juntos porque o trabalho tem que continuar”, acrescentou Waguinho, que acompanhou a esposa na reunião com Lula nesta terça-feira.