Em contraponto a Lira e União Brasil, Lula mantém ministra do Turismo no cargo até segunda ordem

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deixou uma reunião com o presidente Lula por volta das 11h30 desta terça-feira (13). Após o encontro, o Palácio do Planalto afirmou que ela continua no cargo e participa de uma audiência pública na Câmara nesta tarde, e de reunião ministerial nesta quinta (15).

A decisão foi formalizada no encontro convocado por Lula nesta manhã. A conversa contou com a participação do marido de Daniela, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos), além do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

A troca era dada como certa nos últimos dias e decorreria de uma pressão exercida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que estaria por trás da barganha do União Brasil. Escolhida para a pasta após articular o apoio ao petista na Baixada Fluminense no segundo turno, Daniela está em vias de deixar a sigla e se filiar a outra legenda – possivelmente o Republicanos, embora seu presidente, Marcos Pereira, negue a intenção de compor a base governista.

O mais cotado para assumir o Turismo em caso de troca seria o deputado Celso Sabino (União-PA), próximo ao presidente da sigla, Luciano Bivar, e também a Lira. Nas últimas semanas, parlamentares do União deixaram circular sinais de que veem com bons olhos a modificação.

A sigla se diz independente, mas também comanda outras duas pastas na Esplanada: o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com Waldez Goés, e as Comunicações, com Juscelino Filho.

O apoio do União Brasil tem sido a principal polêmica da articulação política da equipe de Lula. Mesmo contando com os três ministérios, a bancada de deputados da sigla não se mostra coesa a favor das pautas de interesse do governo no Congresso.



Lira também afirmou no início deste mês que fez alertas a Lula da insatisfação dos parlamentares com a relação do Executivo com a Casa e defendeu que o petista dê espaço em seu ministério para mais partidos para aumentar sua base de apoio no Congresso Nacional.



"Saída honrosa"

Segundo a colunista política Ana Flor, da Globonews, a permanência de Daniela está com os dias contados. A jornalista apurou que Lula decidiu pôr em execução uma "saída honrosa" do governo para ela.



O presidente tende a incluir a ministra na reunião ministerial da próxima quinta-feira, para que assim ela possa fazer um balanço da sua gestão. Depois disso, o petista efetuaria a troca no comando da pasta.

Lula teria ressaltado, na reunião, que o governo está satisfeito com a atuação de Daniela. Mas que, como ela ocupa uma pasta de indicação do União Brasil, partido está se desfiliando, sua permanência na cadeira dependia do partido.