'A UE voltou ao Brasil', diz Von der Leyen a Lula

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta segunda-feira (12) que o mandatário Luiz Inácio Lula da Silva "devolveu o Brasil ao seu lugar entre os principais atores globais".

"E estou aqui para te dizer que a Europa também voltou. A Europa voltou ao Brasil e à América Latina.

As nossas regiões não são apenas parceiras naturais, mas também por escolha", afirmou.

A alemã também prometeu investir 10 bilhões de euros na América Latina e no Caribe, sendo 2 bilhões de euros para apoiar a produção de hidrogênio verde e promover a eficiência energética no Brasil, além de se comprometer com 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia.

"Devemos unir nossas forças na luta contra as mudanças climáticas", destacou Von der Leyen, acrescentando que o Brasil é uma "superpotência das energias renováveis".

"Nós temos a aprender com vocês. Hoje lançamos um projeto importante do programa Global Gateway, e investiremos 2 bilhões de euros para apoiar a produção de hidrogênio verde e para promover a eficiência energética na sua indústria", ressaltou.

Além do meio ambiente, a UE quer colaborar com o Brasil em outros dois campos prioritários: transição digital e matérias-primas críticas. "Chegou a hora de atualizar nossa parceria em um nível estratégico", afirmou Von der Leyen.

Comentando o plano de Lula de zerar o desmatamento ilegal até 2030, a presidente destacou que "essa é uma grande notícia para o mundo".

"Queremos apoiar vocês porque vocês têm uma grande responsabilidade. Temos um projeto do Global Gateway de 430 milhões de euros para combater o desmatamento e para promover uma utilização sustentável do solo na Amazônia", salientou.

Sobre a COP 30 em Belém, Von der Leyen declarou que levar a cúpula da ONU para os limites da Amazônia será "uma mensagem muito poderosa".

Falando da transição digital, a presidente disse que o Global Gateway apoia a "aliança" entre as duas regiões no setor, com projetos cofinanciados pelo Brasil e que constituem uma "ponte entre os continentes". "E oferecemos trabalhar juntos nos seus planos para a transformação digital da agricultura e da manufatura brasileira", observou.

Segundo Von der Leyen, UE e Brasil compartilham os mesmos valores no mundo digital e concordam que "as regras sobre inteligência artificial e dados devem colocar os direitos das pessoas em primeiro lugar".

"Sabemos que a desinformação é uma ameaça para nossas democracias e concordamos em unir os esforços para combatê-la", declarou.

No entanto, Von der Leyen destacou que as transições verde e digital exigem "matérias-primas, e essa é a terceira área na qual podemos atualizar nossa colaboração". "Para isso, lançamos uma parceria estratégica sobre matérias-primas críticas entre União Europeia e Brasil, que ajudará a fazer frente à crescente demanda de nossos continentes, criando bons postos de trabalho no Brasil", ressaltou. (com agência Ansa)