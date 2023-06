Lula faz apelo para jovens se inscreverem no Enem, frente à baixa adesão no ano passado

Sofia Aguiar e Eduardo Gayer - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo para que jovens se inscrevam no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), frente ao menor número de candidatos registrados para fazer a prova no ano passado. Em críticas ao que classificou como desmonte na educação durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o chefe do Executivo ressaltou que, quem não tem profissão, muitas vezes, é obrigado a trabalhar para ganhar apenas um salário mínimo

“É muito importante fazer o Enem porque o governo passado desmobilizou a sociedade brasileira para fazer o Enem porque eles não acreditavam na educação”, disse Lula, em discurso em tom motivacional, durante cerimônia de inauguração do Campus Paulista do Instituto Federal de Pernambuco, na região metropolitana da capital, nesta quarta-feira, 7. A unidade de ensino teve início em 2014, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e integra um conjunto de institutos federais criados no Brasil entre 2003 e 2015 como política pública de valorização da educação. As obras foram totalmente concluídas em fevereiro deste ano.

Para fazer um contraponto à gestão passada, o presidente pediu para que a população registre a maior inscrição que a prova já teve “porque queremos provar que a juventude brasileira quer estudar”.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), discursou logo antes de Lula e foi vaiada pela militância petista presente. Tucana, Raquel venceu nas eleições a ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade), que concorreu com apoio do PT no segundo turno.

Diferentemente de março, quando Lula defendeu Raquel Lyra publicamente de vaias, desta vez o presidente se limitou a se levantar e ficar em pé ao lado da governadora, com quem mantém bom diálogo.