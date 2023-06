Toffoli exclui PL e indica Luiz Carlos Hauly, do Podemos, para vaga de Deltan Dallagnol na Câmara

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu, nesta quarta-feira (7), que a vaga do ex-deputado Deltan Dallagnol na Câmara será ocupada por Luiz Carlos Hauly, do Podemos-PR. Hauly exerceu diversos mandatos na Casa, mas não foi eleito no pleito de 2022.

Toffoli atendeu a um pedido do partido de ambos, o Podemos, e com isso reverteu decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE) que havia destinado a vaga de Deltan para Itamar Paim, pastor de Paranaguá filiado ao PL.

Ao analisar o caso, Toffoli afirmou que a Justiça Eleitoral paranaense não poderia ter diplomado Paim e ignorado o repasse dos votos de Dallagnol ao Podemos.

“Por essas razões, zeloso quanto ao risco de dano irreparável aos direitos políticos do requerente e à soberania popular e forte no poder geral da cautela, uma vez atendido os seus requisitos, defiro a medida liminar para autorizar a imediata diplomação do então suplente, Luiz Carlos Hauly”, decidiu Toffoli.

Mais cedo, Toffoli também rejeitou pedido de Deltan Dallagnol para anular a cassação de seu mandato.