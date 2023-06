Roberto Jefferson é transferido para hospital privado no Rio com "quadro de confusão mental"

O ex-deputado Roberto Jefferson (PRB-RJ) foi transferido, na tarde deste domingo (4), do Hospital Hamilton Agostinho, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, para um hospital privado no bairro de Botafogo, onde receberá tratamento médico.

A transferência foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que manteve a prisão preventiva do ex-deputado, mas permitiu sua saída "tão somente para tratamento médico". Roberto Jefferson está preso desde outubro de 2022, quando arremessou granadas e atirou contra agentes da Polícia Federal.

A decisão foi baseada em relatórios da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap), que indicam a insuficiência do tratamento médico recebido no hospital penitenciário.

Entenda o caso

Em relatório assinado pelos médicos Vicente Eduardo Amado de Sousa e Itauan Vieira Espínola, foi relatado que o paciente foi encaminhado ao Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho (Seap-HA) em 30 de maio, em decorrência de piora do estado geral.

Jefferson foi atendido e encaminhado para consulta psiquiátrica no Hospital Penal Roberto Medeiros na mesma data, onde foi constatado um quadro de depressão.

Após a consulta psiquiátrica, o preso retornou à unidade de origem. Na última sexta-feira (2), entretanto, foi levado novamente ao Seap-HA, devido a uma queda e desorientação.

De acordo com informação da Seap, Roberto Jefferson apresenta “quadro de confusão mental, escala de coma de Glasgow 14, relatando ouvir vozes com mensagens inconsistentes com a realidade (alucinação auditiva), estado geral ruim, acianótico, eupneico, anictérico, hipocorado, desidratado, recusa alimentar".

A Seap concluiu que ele precisa urgentemente realizar uma tomografia de crânio e uma avaliação neurocirúrgica devido a uma possível lesão craniana decorrente de uma queda. Também serão realizados exames para rastrear recidivas de neoplasias.

Medidas cautelares

A transferência para o hospital privado será acompanhada por medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes.

Essas medidas incluem a proibição de receber visitas sem autorização judicial, exceto sua esposa e advogados, e a proibição de acessar as redes sociais mencionadas como meios de prática de crimes pelos quais ele é acusado.

O ex-parlamentar também está proibido de conceder entrevistas sem autorização judicial e de usar dispositivos eletrônicos de comunicação.

Roberto Jefferson é o segundo bolsonarista a alegar problemas de saúde e conseguir uma transferência para tratamento médico. O primeiro caso foi o de Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro.