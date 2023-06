Lula volta a cobrar que países desenvolvidos repassem recursos para auxiliar nações em desenvolvimento no combate às mudanças climáticas

Bruno Luiz e Eduardo Laguna - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a cobrar que países desenvolvidos repassem recursos para auxiliar nações em desenvolvimento no combate às mudanças climáticas. Ele disse que está “até agora esperando” os US$ 100 bilhões prometidos na COP-15, em 2009, para esse fim e defendeu que os países paguem para manter “a floresta em pé”.

“Desde 2009, na COP de Copenhagen, o mundo ofereceu US$ 100 bilhões para ajudar o mundo em desenvolvimento na questão do clima. Estou até agora esperando os US$ 100 bilhões de dólares. A Amazônia não é só brasileira, você tem floresta em 8 países. Se eles, que são industrializados, já desmataram o que tinha de desmatar, tem que pagar para que, quem tem floresta ainda, mantenha a floresta em pé. E convencer a sociedade brasileira que você não precisa derrubar uma árvore para plantar soja”, cobrou o petista. A declaração foi feita em discurso nesta sexta-feira (2), durante lançamento de uma linha da montadora de veículos elétricos Eletra, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Em reiteradas aparições públicas, Lula tem cobrado que países desenvolvidos assumam o compromisso de financiar ações de países subdesenvolvidos para combater mudanças climáticas. A agenda ambiental é o cartão de visitas da política internacional adotada no terceiro mandato do petista.

Desde que Lula reassumiu a Presidência, Noruega, Alemanha e Reino Unido anunciaram, juntos, repasses de quase R$ 3,7 bilhões ao Fundo Amazônia. Já os Estados Unidos pretendem doar US$ 500 milhões para a iniciativa, que visa financiar ações de preservação e desenvolvimento sustentável do bioma.