Moro e Zanin voltarão a ficar frente a frente em sabatina no CCJ; Flávio B. também vai confrontar

Antes de chegar ao plenário do Senado, a indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF) passará pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O advogado será submetido a uma sabatina no colegiado.

Entre os 24 inquisidores, dois chamam mais atenção: o lavajatista Sérgio Moro (União-PR) e o primogênito de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Moro, aliás, volta a ficar frente a frente com o cotado a ministro da Corte após oitivas do então investigado Luiz Inácio Lula da Silva durante a operação Lava Jato. Zanin defendeu o atual presidente durante todo o processo. Já Sérgio, como se sabe, condenou o petista à prisão.

Passando pela CCJ, a indicação de Zanin será votada no Senado. Ele precisará contar com no mínimo 41 votos (maioria simples) favoráveis para ser, de fato, nomeado ministro da Corte.

Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a expectativa é concluir a análise antes do recesso parlamentar, que começa em 17 de julho. Nesta quarta (31), Lula e o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (DEM-AP), conversaram por telefone.

Compõem a CCJ como membros titulares, além de Alcolumbre: