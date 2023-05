Rui Costa confirma viagem de Lula à Índia em setembro para 'estreitar ainda mais relações' com o G-20; presidente convida o papa para vir ao Brasil

Matheus de Souza - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou nesta quarta-feira, 31, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve viajar em setembro para a Índia, onde vai participar da reunião de cúpula do Grupo dos 20 (G-20), constituído pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo e a União Europeia (UE).

Segundo o ministro escreveu em suas redes, a viagem vai ter como objetivo “estreitar ainda mais as relações com este e outros importantes parceiros internacionais”.

Durante a campanha, Lula comprometeu-se com a recuperação da agenda política internacional do País. A partir de dezembro, o Brasil ocupará a presidência do G-20.

VISITA DO PAPA

Eduardo Gayer e Sofia Aguiar - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou ao telefone nesta quarta-feira com o Papa Francisco e convidou o pontífice, admirador do petista, para visitar o Brasil.

"Cumprimentei o Papa pelos esforços na defesa na paz na Ucrânia e no combate à pobreza. Agradeci os gestos na defesa da democracia em nosso país nos últimos anos. Devemos ter uma audiência no Vaticano nos próximos meses e convidei o Santo Padre para visitar o Brasil", escreveu o presidente nas redes sociais.

Em nota, o governo federal acrescenta que Lula agradeceu ao Papa pela atuação da Igreja Católica pelos esforços na preservação da Amazônia.