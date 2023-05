Encontro entre Lula, Marina Silva e Sônia Guajajara discutirá retrocessos na agenda ambiental

O presidente Lula (PT) se reunirá nesta sexta-feira 26 com as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Em pauta, a sequência de golpes aplicados à agenda ambiental nesta semana.

Eles discutirão, por exemplo, a medida provisória que avança no Congresso e enfraquece as atribuições de Marina e Guajajara.

Também devem participar da agenda os ministros da Casa Civil, Rui Costa; da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta; das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo; e do Gabinete de Segurança Institucional, Marcos Antonio Amaro.

Nessa quarta (24), o relator da medida provisória de reestruturação dos ministérios, deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), também devolveu a competência de coordenar as atividades de inteligência federal ao GSI.

Inicialmente, Bulhões havia transferido a competência para a Casa Civil, em linha com a redação enviada pelo governo Lula em fevereiro.

'Crise dos seis meses', diz Marina

Marina Silva afirmou em entrevista nesta quinta que o terceiro mandato do presidente Lula está passando por uma "crise dos seis meses".

A declaração diz respeito à aprovação da MP que reestrutura os ministérios, com mudanças que retiram atribuições do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, entre outras.

Marina afirma que um dos fatores para essa aprovação é uma mudança na correlação de forças entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, com um ganho de poder do segundo nos últimos anos.

"Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação em que existem alguns setores querem reeditar a estrutura de governança do governo Bolsonaro no governo do presidente Lula, desrespeitando a autonomia que o governo tem em relação à gestão e desrespeitando a própria MP [Medida Provisória] do presidente que criou essa nova estrutura", disse a ministra.