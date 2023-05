Lula faz inúmeras mudanças em cargos de liderança das Forças Armadas

Em nomeações publicadas nesta quinta (25) no Diário da União, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva modificou uma série de cargos de liderança que envolvem as Forças Armadas.

No total, Lula fez dez trocas em cadeiras de alta patente das Forças, sendo oito generais e dois brigadeiros do ar. As mudanças foram assinadas pelo petista e pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Entre as trocas, estão dois generais que foram exonerados do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), recentemente, e um militar que é irmão do presidente da CPI do Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), tenente Coronel Zucco.

O general Marcelo Lorenzini Zucco foi exonerado do cargo de Comandante da 1ª Brigada de Infantaria da Selva, passando a ser adido ao Comando Militar do Sul.



O general Ricardo José Nigri, que já foi o número 2 do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), foi nomeado chefe do Gabinete de Planejamento e Gestão do Departamento de Ciência e Tecnologia.



O general Marcelo Goñes Sabbá de Alencar, que foi recentemente exonerado do GSI, foi nomeado 2º Subchefe do Estado-Maior do Exército.



O general do Exército Eduardo Antonio Fernandes deixa o cargo de comandante logístico para ser conselheiro militar na Missão Permanente do Brasil nas Nações Unidas, em Nova York, por dois anos.



O brigadeiro Max Cintra Moreira foi nomeado como chefe do Escritório de Governança Executiva do Estado-Maior da Aeronáutica.



O brigadeiro Márlio Concidera Estebanez foi nomeado chefe e do Centro de Gestão Estratégica do Comando de Defesa Cibernética, deixando a chefia do Escritório de Governança Executiva do Estado-Maior da Aeronáutica.



O general Paulo Sergio Reis Filho foi transferido do cargo de chefe do Centro de Defesa Cibernética para ser comandante de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército.



O general Paulo Edson Santa Barba, que era chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, passa a ser comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, que tem sede em Roraima.



O general Mario Eduardo Moura Sassone se torna o novo chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste, deixando a chefia do Centro de Coordenação de Operações do mesmo Comando.



O general Luís Carlos Soares é o novo chefe do Centro de Defesa Cibernética. Antes, ele era chefe do Gabinete de Planejamento e Gestão do Departamento de Ciência e Tecnologia.



No começo do ano, com as invasões aos préidios dos três Poderes em Brasília, a relação - que já tem um histórico de distanciamento - entre o chefe do Executivo brasileiro e as Forças Armadas chegou em seu ponto mais baixo.

Para o presidente, as forças, principalmente o Exército, colaboraram para que os invasores entrassem nos prédios ou foram omissos na segurança.



Desde então, Lula vem mudando alguns militares de cargos ou os exonerando, como foi o caso do comandante do Exército, Júlio César de Arruda. (com Sputnik Brasil e informações do G1)