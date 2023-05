Lula escolhe André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques ao TSE

O presidente Lula nomeou o ministro substituto André Ramos Tavares e o advogado Floriano de Azevedo Marques para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A indicação, anunciada pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte, ocorreu no encerramento da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os nomes foram levados ao presidente da República em uma lista quádrupla, definida pela Suprema Corte nesta tarde. Eles vão ocupar as vagas para ministro titular na categoria dos juristas, reservadas a advogados. E vão substituir Sérgio Banhos e Carlos Horbach - cujo mandato terminou na semana passada.

"Eu quero agradecer ao presidente da República pela celeridade nesta nomeação para que possamos continuar a prestação de serviços na Justiça Eleitoral", discursou Alexandre de Moraes.

A lista apresentada a Lula também incluía Daniela Borges e Edilene Lobo - que tiveram 10 votos, como Floriano de Azevedo e André Ramos Tavares. No Supremo, Daniela foi apoiada pela ministra Cármen Lúcia. Edilene é advogada e próxima de alas do PT.

Dentro do partido, havia uma expectativa para que ela fosse escolhida. Fosse assim, seria a primeira mulher negra a ocupar o cargo de ministra no TSE.

Os nomeados não precisam passar por sabatina no Senado antes da posse. O tribunal, que caminha para julgar a possível inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é composto por 7 ministros: três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois escolhidos entre advogados.

Para cada ministro titular, há um ministro substituto, que participa da sessão em caso de ausência do titular.

Quem são?

André Ramos Tavares é ministro substituto e será "promovido" a titular. Ele foi nomeado no ano passado por Bolsonaro a partir de uma lista tríplice feita pelo STF — à época, era o favorito entre os ministros.

Floriano de Azevedo Marques é ex-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e professor do departamento de Direito do Estado. Marques é amigo de longa data do ministro Alexandre de Moraes, que hoje preside o TSE. Inclusive, Moraes foi quem mais fez campanha pelo colega.

O advogado também tem boas pontes com alas do PT e já criticou a Lava Jato no passado.