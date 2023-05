Deputado bolsonarista exalta participação do avô no exército de Hitler: 'Lutou contra os comunistas'

O deputado federal bolsonarista Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) ocupou a tribuna da Câmara, na quinta-feira (17), para fazer um discurso controverso.

Ao fazer menções ao Dia Internacional da Vyshyvanka, veste tradicional da Ucrânia, terra de seus antepassados, o parlamentar de extrema-direita exaltou a participação de seu avô, o ucraniano Bohdan Bilynskyj, como combatente na Segunda Guerra Mundial ao lado dos nazistas.

Segundo o deputado, Bohdan foi voluntário da Waffen-SS, exército pessoal de Adolf Hitler formado por ucranianos. O deputado destacou que seu avô é um exemplo para sua atuação política.

"Declaro que é uma grande honra estar aqui hoje com as vestes dos meus antepassados. Essas vestes são uma homenagem às minhas origens. Ao meu avô, Bohdan Bilynskyj, que chegou ao Brasil em 30 de setembro de 1948, após lutar bravamente pela liberdade de seu país invadido por comunistas russos. É na Ucrânia dos anos 30 que começa a luta da minha família contra o comunismo. (...) Meu avô, Bohdan, aos 20 anos de idade, lutou em uma guerra mundial para libertar a Ucrânia das garras dos comunistas”, discursou.

À época, a Ucrânia era uma das repúblicas integrantes da União Soviética.

Além de defender o exército nazista, o discurso do deputado trouxe inúmeras fake news, entre elas a de que o presidente Lula teria declarado apoio a Vladimir Putin na guerra contra a Ucrânia, fato que nunca aconteceu.

Ele também atacou o Supremo Federal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de “ministro comunista”.

Repúdio

A fala do deputado bolsonarista foi repudiada pelo Instituto Brasil-Israel, uma das instituições de representação da comunidade judaica no Brasil.

Ao site Congresso em Foco, o porta-voz do Instituto, Michel Gherman, destacou que o nazismo é o “mal absoluto” e questionou se atuar ao lado da polícia nazista seria motivo de orgulho.

“Seu avô lutou ao lado dos nazistas que massacraram, no território ucraniano inclusive, a família do meu avô. Foram responsáveis, no território inclusive, pelo massacre de judeus na Operação Barbarossa com as deportações aos campos de extermínio. É esse o motivo de seu orgulho, deputado Bilynskyj?”, questionou o historiador e sociólogo Michel Gherman, assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel.

Para completar, o Instituto Brasil-Israel destacou que, “quando há nazismo de outro lado, a comparação, qualquer que seja, não é possível, já que o nazismo é o mal absoluto”.