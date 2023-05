Em atrito com Marina Silva, Randolfe Rodrigues pede desfiliação da Rede Sustentabilidade

Líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues anunciou, nesta quinta-feira (18), sua desfiliação do partido Rede Sustentabilidade, onde estava desde 2015, ano em que a legenda foi fundada. Em comunicado interno a ex-correligionários, ele informou que a decisão é em "caráter irrevogável".

A legenda foi fundada pela atual ministra do meio-ambiente, Marina Silva, com quem Rodrigues vem tendo desentendimentos. Atualmente, a presidência da sigla é exercida pela ex-senadora Heloísa Helena, mas Marina segue sendo a principal representante.

O conflito mais recente entre os ex-colegas diz respeito à exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. A ministra já disse que o empreendimento é “altamente impactante” e que observa o caso do mesmo jeito que olhou para a usina de Belo Monte.

A construção da hidrelétrica no Pará gerou conflitos com o presidente Lula durante o segundo mandato dele (2003-2010) e foi um dos motivos que a levaram a deixar o governo em 2008 e, depois, o PT.

Randolfe, por sua vez, é a favor do projeto, tanto que nesta madrugada foi às redes sociais criticar o parecer do Ibama contrário à realização de pesquisas na região, que fica no litoral do Amapá, seu estado.

"A decisão do Ibama contrária a pesquisas na costa do Amapá não ouviu o governo local e nenhum cidadão do meu estado. O povo amapaense quer ter o direito de ser escutado sobre a possível existência e eventual destino de nossas riquezas", escreveu ele no Twitter.

Randolfe era o único senador da Rede Sustentabilidade na composição atual do parlamento, e ocupa o posto de líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso.

Na Câmara, a Rede também tem apenas um representante: o deputado Túlio Gadelha (PE). O partido, no entanto, compôs uma federação com o PSOL, que tem 13 deputados federais. Por isso, na prática, as duas siglas formam uma bancada conjunta de 14 parlamentares.

A saída

Em nota, Randolfe disse que “nos últimos anos, o povo brasileiro enfrentou a sua quadra mais dramática” e que a Rede “esteve ao lado dos brasileiros lutando contra o fascismo, e cumpriu um papel histórico com amor, coragem e dedicação”.

O parlamentar disse ainda que sempre terá a honra de “ter sido parte desta jornada épica”.

Randolfe afirmou também que leva “para toda a vida exemplos de lealdade ao povo, como o da companheira Heloísa Helena, que ontem, hoje e sempre” o inspirará.

Até a última atualização desta reportagem, o político ainda não tinha anunciado filiação a uma nova sigla.