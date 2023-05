TSE CASSA MANDATO DE DELTAN DALLAGNOL

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta terça-feira (16), por unanimidade, derrubar o registro de candidatura e cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que coordenou a força-tarefa da finada Lava-Jato em Curitiba.

Ele foi considerado inelegível com base no artigo 1º, inciso I, letra “q” da Lei Complementar 64/1990, com base na Lei da Ficha Limpa. Todos os ministros seguiram a posição do relator, ministro Benedito Gonçalves.

O Tribunal entendeu que o parlamentar antecipou sua exoneração do cargo de procurador da República por ter ciência de que os 15 procedimentos administrativos dos quais era alvo no Conselho Nacional do Ministério Público poderiam render processo administrativo disciplinar (PAD) e torná-lo inelegível. Assim, fraudou a lei.

Em seu voto, o relator invocou a teoria de fraude a lei para justificar seu parecer.

“Quem pretensamente renuncia a um cargo para de forma dissimulada contornar vedação estabelecida em lei, que é a indisponibilidade de disputar a eleição, incorre em fraude à lei. Não há óbice a que esse Tribunal Superior Eleitoral reconheça, na prática de determinado ato revestido de licitude, fraude à lei praticada com propósito de contornar vedação prevista na norma jurídica", justificou.

Pela decisão, os votos recebidos por Deltan serão destinados ao seu partido.

Os ministros acataram dois recursos apresentados contra a candidatura de Dallagnol no ano passado. Um havia sido movido pela Coligação Brasil da Esperança, do presidente Lula (PT), além do PCdoB e PV, e outro pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN).

Em primeira instância, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) rejeitou o pedido, mas os partidos recorreram ao TSE.

Os recursos questionavam a candidatura de Dallagnol em 2022 por dois motivos: o primeiro é que em novembro de 2021, quando pediu exoneração do MPF, ele respondia a reclamações administrativas que poderiam resultar em sua demissão.

Outro motivo é que Dallagnol foi condenado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em um processo que avaliou o pagamento de diárias a procuradores da Lava Jato.

Dallagnol foi o deputado federal mais votado do Paraná nas eleições de 2022, com mais de 344 mil votos.

Ele oficializou sua saída do MPF para concorrer às eleições em 2021, depois que seu colega, Diogo Castor de Mattos, foi condenado, no Conselho Nacional do Ministério Público, à pena de demissão pela instalação de um outdoor em homenagem à autodenominada "força-tarefa" da "lava jato" em Curitiba.