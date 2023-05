LULA DIZ QUE BOLSONARO TERÁ QUE ENCARAR AS CONSEQUÊNCIAS DAS MENTIRAS QUE CONTOU EM SEU GOVERNO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro terá que encarar as consequências das mentiras que foram contadas enquanto esteve à frente do Executivo. Ao citar os depoimentos que Bolsonaro tem prestado à Polícia Federal, o chefe do Executivo comentou sobre a acusação de falsificação do cartão de vacina de covid-19 e disse que Bolsonaro está com “rabinho preso”.

“Agora, ele (Bolsonaro) está dentro de casa com rabinho preso. Está prestando depoimento (à PF). Ele vai saber o quanto foi ruim para ele mentir durante o processo do governo. Até o cartão de vacina ele falsificou”, comentou Lula, em evento de lançamento de programa de escolas de tempo integral, em Fortaleza, capital do Ceará, nesta sexta-feira, 12. “Imagina que qualidade de presidente da República, com pandemia matando 700 mil pessoas e ele falsificou seu cartão de vacina; não é possível.”

O chefe do Executivo disse que, se “Deus quiser", o País não terá como representante alguém “tão antidemocrático”. “Um cara que tem nas costas a responsabilidade pela morte de 300 mil pessoas nesse país que poderiam ter sido salvas se ele tivesse trabalho corretamente”, disse em referência à pandemia da covid-19.

Pela terceira vez em um dia, o petista voltou a criticar a privatização da Eletrobras no governo anterior. Mais uma vez, Lula disse que irá provar a corrupção no processo de venda, classificando a privatização como um “crime de lesa-pátria”.

Elogios a Rui Costa

Em meio à crise na articulação do governo e liberação de emendas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o sucesso de sua gestão parte do ministro da Casa Civil, Rui Costa. A fala ocorreu após derrotas do Planalto no Marco do Saneamento e no projeto de lei das fake news que escancaram a crise na articulação política do petista.

“Ele (Rui Costa) é quase que um primeiro-ministro porque tudo o que o presidente assina, eu faço, primeiro tem que passar na mão dele para eu não assinar nada errado”, enalteceu o presidente, em evento de assinatura de Medida Provisória (MP) para retomada de obras da educação básica, no Ceará, nesta sexta-feira, 12.

Lula alertou que, se alguém quiser mentir para ele, o ministro irá alertá-lo. “Vai dizer: ‘Isso é mentira, não pode assinar, isso não está certo'. Portanto, o sucesso do meu governo parte dele”, elogiou.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, Lula mandou pagar R$ 9 bilhões do orçamento secreto negociados pelo antecessor Jair Bolsonaro para acalmar o Congresso. As verbas poderão ser pagas a conta-gotas, conforme o resultado das votações e a fidelidade dos parlamentares. Durante a campanha eleitoral, o petista chegou a dizer que o mecanismo era “a excrescência da política brasileira” e o “maior esquema de corrupção da história”.

Na quarta-feira, 10, em entrevista à GloboNews, o ministro da Casa Civil disse que o governo precisa reconhecer o erro da gestão sobre a derrota do marco do saneamento. Agora, a estratégia do governo é focar para evitar uma nova perda no Senado.