O Primeiro Comando da Capital (PCC) teria montado um esquema para se apossar de contratos públicos em prefeituras, com foco em áreas como transporte e saúde. Segundo provas reunidas pela Operação Vectura Corrupta, o grupo previa uma divisão em que 40% dos valores ficariam para propina e 60% para o lucro da organização criminosa. Na Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ), os meliantes teriam contratos na secretaria de Saúde.

A investigação, baseada em documentos e mensagens obtidas pela polícia, aponta a atuação de intermediários ligados à facção para negociar com empresários, advogados, políticos e pessoas próximas a gestores públicos. As conversas indicariam articulações em municípios de São Paulo e também em cidades do Rio de Janeiro, além de outros estados. A informação foi publicada na coluna de Fausto Macedo, no Estadão.

Como funcionava o esquema

Entre os suspeitos citados está José Daniel Satilite, o Alemão, apontado como um dos responsáveis por intermediar as negociações. Em mensagens, ele fala sobre licitações em Itanhaém, no litoral paulista, e cita a expectativa de repetir em um município o mesmo modelo que, segundo ele, já teria funcionado em São Vicente.

Nas conversas, Alemão menciona ainda que o grupo trabalharia com um pagamento pré-definido em edital e descreve a divisão dos ganhos após a execução do contrato. A polícia também afirma que ele atuaria como emissário de Carla de Paula Muller, mulher de Granada, outro nome ligado à investigação.

Ligações com a cúpula do PCC

O inquérito cita relações dos acusados com integrantes da chamada Sintonia Final, considerada a alta cúpula da facção, entre eles Marcola, Tuta e Granada. Em outro diálogo analisado pelos investigadores, surge a indicação de alinhamento do grupo com Marcola em meio ao racha interno do PCC registrado em 2024.

As apurações também mencionam empresários e operadores do setor de transporte, como Paulo Sirqueira Korek Faria, dono da empresa A2 Transporte. Segundo a investigação, parte do dinheiro obtido pelo grupo teria sido usada na compra de empresas e na movimentação de recursos por meio de negócios paralelos.

Saúde, transporte e organizações sociais

Além do transporte, a polícia identificou indícios de participação do grupo em organizações sociais usadas na gestão de unidades de saúde. A Aceni, depois rebatizada como Iase, aparece entre as entidades citadas e teria atuação em diversas cidades do país, com presença em municípios paulistas como Arujá, Cubatão, Guarujá, Jaboticabal, Pindamonhangaba, Pirajuí, São Vicente e Sorocaba.

A investigação afirma que conselheiros e sócios ligados à entidade mantinham vínculos com investigados e que a ONG foi usada como peça para viabilizar contratos públicos. Em Sorocaba, o Ministério Público Federal chegou a denunciar nomes ligados ao caso em outra operação, a Copia e Cola, que também apurou suspeitas de fraude em licitação e corrupção.

O que dizem prefeituras e entidades

As prefeituras citadas negam relação com o PCC e afirmam que não tinham conhecimento das supostas negociações. Algumas informaram que os contratos com a Aceni já haviam sido encerrados, enquanto outras disseram não possuir vínculo vigente com a entidade ou com as pessoas mencionadas na investigação.

Em nota, a Aceni/Iase negou qualquer ligação direta ou indireta com a facção e afirmou que jamais recebeu recursos provenientes da organização criminosa nem fez repasses em favor dela. Já a Prefeitura de Sorocaba sustenta que todas as licitações seguem os trâmites legais e que não conhece os nomes citados na apuração. (com informações do Estadão)